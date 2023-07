Το «Poor Things» του Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Milos Bicanski via Getty Images

Milos Bicanski via Getty Images

Στο πρόγραμμα αλλά εκτός συναγωνισμού περιλαμβάνονται επίσης, οι νέες ταινίες του Γούντι Άλεν «Coup de Chance», του Ρομάν Πολάνσκι «The Palace», και του Γουές Άντερσον «The Wonderful Story of Henry Sugar», όπως και η ταινία λήξης «La Sociedad De La Nieve» (Society of the Snow) του Χουάν Αντόνιο Μπαϊόνα, που θα προβληθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, στη Sala Grande του Palazzo del Cinema μετά την τελετή απονομής των βραβείων.