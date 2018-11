Η Ξεχασμένη Επανάσταση στο Φυσικείο της Αθήνας

Το κατηγορητήριο το ανέπτυξε ο γνωστός και συμπαθής εξαίρετος ρήτορας της ΑΑΣΠΕ σε μια κατάμεστη και μπαρουτοκαπνισμένη από Σέρτικα και Άσσο άφιλτρο συνέλευση στο αμφιθέατρο του «Φυσικείου» (γνωστού και ως το «Παλαιό Χημείο» του Τσίλερ, στην Σόλωνος). Επειδή τις άλλες «προοδευτικές» παρατάξεις δεν τις έπαιρνε να μείνουν στην απέξω, το υιοθέτησαν κι αυτές. (Αυτό στα καταστήματα λιανικής εδώ στο Οχάιο το λένε «we will not be undersold».) Αργά το βράδυ, ως συνήθως λόγω αμέτρητων ενστάσεων επί της διαδικασίας και επί προσωπικών, βγήκε η απόφαση. Ευτυχώς δεν υπήρχαν επανακαταμετρήσεις γιατί θα έπιανε μεσάνυχτα. Ο Αποστολάκης βρέθηκε ένοχος. Ήταν χουντικός! Έγκυροι παρατηρητές αποφάνθηκαν ότι η απόφαση ήταν δίκαιη και υπηρετούσε το Λαϊκό συμφέρον. Οι ένορκοι είχαν ομολογουμένως περισσότερα προσόντα από τους υποδηματοποιούς και τους 16χρονους αγρότες των Λαϊκών Δικαστηρίων της Κεφαλονιάς κατά την διάρκεια της ΕΑΜοκρατίας στο νησί. Ήξεραν το νόμο του Νεύτωνα και την παράγωγο του ημιτόνου.

Έτσι είχαμε αυτοδιαχείριση μαθημάτων, εργαστηρίων, του κυλικείου, της καλλιόπης, you name it, we had it! Εκτός των διαγωνισμάτων. Για αυτά όμως είχαμε συχνά πρόσβαση σε επιτηρητές βοηθούς φιλικούς προς το επαναστατικό περιβάλλον και αλληλέγγυους της καταπιεσμένης φοιτητικής τάξης. Έπασχαν όμως λίγο από βαρηκοΐα και μυωπία. Και όταν δεν μπορούσε να δουλέψει η αυτοδιαχείριση υπήρχε πάντα διαθέσιμο και το ανώτατο όπλο της φοιτητικής ταξικής πάλης, η αποχή, με η χωρίς κατάληψη. Όταν είσαι 20 χρονών μπορείς να κάνεις επανάσταση, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ένα χαμένο εξάμηνο ισοδυναμεί λίγο πολύ με χάσιμο ενός εκατοστού της υπόλοιπης ζωής σου. Πηγαίνεις σε σεμινάρια αυτοδιαχείρισης, με τον Αλτουσέρ στο ταγάρι η την αριστερή τσέπη του αμπέχονου, και παθαίνεις γουάου με σέξι θεωρίες περί στρατευμένης επιστήμης και εναλλακτικού ρόλου του επιστήμονα. Αλλά το μυαλό σου είναι ακόμα σαν κρέμα μπανάνας Gerber. Θέλει άλλα 20 χρόνια για να πήξει.

Α ναι, υπήρχαν και συζητήσεις για προγράμματα σπουδών. Σπασίκλες (καλή τους ώρα, τώρα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες) που κυκλοφορούσαν με τον Μεσιά (Κβαντομηχανική) και τον Λαντάου (Θεωρία Πεδίου) παραμάσχαλα, άρχισαν να γίνονται πιο δημοφιλείς από αυτούς που κυκλοφορούσαν με τον Ρίζο η την Αυγή (στο Φυσικό δεν υπήρχαν τύποι που κυκλοφορούσαν με την Μοντ Ντιπλοματίκ). Υποθέτω ότι έμαθαν αργότερα, όπως και εγώ από πρώτο χέρι, ότι προγράμματα σπουδών Φυσικής δεν φτιάχνονται από αμφιθέατρα αλλά από σοβαρές ομάδες εργασίας καθηγητών με την συμβολή και φοιτητών. Από αμφιθέατρα φτιάχνονται όμως κυβερνήσεις, είναι ευκολάκια μιας και εμπίπτουν στην Θεωρία της Ασχετικότητας. Άμα δε υπάρχει στο βιογραφικό και εμπειρία από δεκαπενταμελή των νηπιαγωγείων, η ομάδα πετάει. Εννοούμε κάτι αεροπλανάκια.

Οι καλοπροαίρετες φαντασιώσεις για νέα προγράμματα σπουδών δεν κράτησαν πολύ. Από ακαδημαϊκή άποψη τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Εν τω μεταξύ το φωτοτυπάδικο στην Σόλωνος είχε ελαττώσει τις τιμές χονδρικής για μικροφωτοτυπίες βιβλίων για τα διαγωνίσματα. Έμπαινες στο Φυσικείο και αμέσως αριστερά ήταν το ταμπλό του Συλλόγου φοιτητών. Εκεί υπέγραφες σε λίστες για ποια μαθήματα ήθελες μικροφωτοτυπίες. Αυτό το «πρώτοι στα μαθήματα, πρώτοι στον αγώνα» (και κάτι άλλα, π.χ. το πως να συμπεριφέρονται αγόρια και κορίτσια) δεν είχαν λανσαριστεί ακόμα από το τιμημένο ΚΚΕ. Και πρέπει να πω ότι πήρε πολύ χρόνο να αφουγκραστεί εκείνη η Β’ Πανελλαδική του Ρήγα το αίσθημα των μαζών ότι οι σπουδές ήταν πολύ εντατικές. Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι το Γαβρόγλειο Ιερατείο της πραγματικής αριστερής ανανέωσης είχε καταλάβει το θέμα αυτό πολύ νωρίτερα από όλους τους άλλους. Και τώρα που ήρθε στα πράγματα κάνει επιτέλους τις απαραίτητες διορθώσεις από-εντατικοποίησης. Το «ΟΧΙ στην Εντατικοποίηση των Σπουδών» ΖΕΙ, μαζί με τον Μπελογιάννη που εκτός από ταινία έγινε και Μουσείο.