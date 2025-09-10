Kατατέθηκαν σήμερα οι προσφορές για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως την Κρήτη από την αμερικανική Chevron και την ελληνική Helleniq Energy.

Πρόκειται για το έργο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες στα θαλάσσια μπλοκ «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Η συμμετοχή της Chevron συνιστά σημείο καμπής για την ενεργειακή και γεωπολιτική πορεία της Ελλάδας. Ο αμερικανικός κολοσσός, με μακρά εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα στη Μεσόγειο και παγκοσμίως, ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας.

Παράλληλα, η Helleniq Energy, μέσω της θυγατρικής της Helleniq Upstream, επιβεβαιώνει τον κεντρικό της ρόλο στην εθνική στρατηγική για την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων. Η συνεργασία ενός ισχυρού ελληνικού ενεργειακού ομίλου με έναν κορυφαίο διεθνή παίκτη δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για συνέργειες, ενισχύοντας περαιτέρω τη γεωπολιτική και ενεργειακή θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Ένα πλοίο περνάει μπροστά από την πλατφόρμα γεώτρησης Borr Drilling Vali στην κεντρική Μεσόγειο, ανοιχτά της Λιβύης, στις 8 Αυγούστου 2025. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Η γεωπολιτική διάσταση

Η απόφαση της Chevron να δραστηριοποιηθεί νότια της Κρήτης έχει καθοριστική γεωπολιτική σημασία για την Ανατολική Μεσόγειο. Την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να προωθεί αβάσιμους ισχυρισμούς περί «Γαλάζιας Πατρίδας» και επιχειρεί να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου, η παρουσία μιας αμερικανικής ενεργειακής κολοσσιαίας ενισχύει την ελληνική θέση. Η εμπλοκή της Chevron λειτουργεί αποτρεπτικά, καθώς ενδεχόμενες προκλήσεις πλέον δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά και τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ιδιαίτερο βάρος φέρει το θαλάσσιο οικόπεδο «Νότια Κρήτης ΙΙ», τμήμα του οποίου επικαλύπτεται με την περιοχή που ορίζεται στο μνημόνιο Άγκυρας-Τρίπολης. Εάν το συγκεκριμένο block παραχωρηθεί στην Chevron, αυτό θα συνιστά ουσιαστική ακύρωση των τουρκικών διεκδικήσεων, υπογραμμίζοντας στην πράξη ότι η μέση γραμμή — όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο — αποτελεί το νόμιμο θαλάσσιο σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Η δήλωση Παπασταύρου

Με την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Η ανακοίνωση της Helleniq Energy

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία.

Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.