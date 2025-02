Έχει νόημα μια ακόμη «προανακριτική»;

Το άρθρο 86 του Συντάγματος έχει ως περιεχόμενο τον καθορισμό ειδικής διαδικασίας για την απόδοση ποινικής ευθύνης σε Υπουργούς (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Πρωθυπουργού και Υφυπουργούς). Το ειδικό της διαδικασίας μπορεί να ξενίζει το μέσο πολίτη, αλλά δεν αποτελεί Ελληνική πρωτοτυπία. Η χορήγηση «πολιτικής άδειας» για τη δίωξη υψηλών πολιτικών στελεχών συναντάται στα περισσότερα ευρωπαϊκά συντάγματα. Προέρχεται από τη βρετανική παράδοση (θέση του Βασιλιά υπεράνω των πολιτών και των πολιτικών, στο πλαίσιο αναμηρυκασμού του γνωστού «παπικού αλάθητου» («The King can do no wrong”)) και απαντάται στη χώρα μας ήδη από τα επαναστατικά συντάγματα (Σύνταγμα της Επιδαύρου, 1822). Θεωρητικά αποτελεί θεσμική εγγύηση που αποσκοπεί να διασφαλίσει το κύρος του υπουργικού αξιώματος με ταυτόχρονη λειτουργία του υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.