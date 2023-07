Ενημέρωση και διευκρινίσεις ΕΦΕΤ σχετικά με την ασπαρτάμη

MOLEKUUL/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer ή IARC) και η Μεικτή Επιτροπή για τα Πρόσθετα Τροφίμων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives ή JEFCA) ανακοίνωσαν σήμερα, 14 Ιουλίου 2023, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τους για την γλυκαντική ουσία “ασπαρτάμη”, σημειώνει ο ΕΦΕΚ σε ανακοίνωσή του με την οποία αναλύει τα δεδομένα.