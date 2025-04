Eric Dane: Διαγνώστηκε με ALS - Συγκλονιστική αποκάλυψη από τον πρωταγωνιστή του Grey's Anatomy

via Associated Press

via Associated Press

Ο πρωταγωνιστής των Euphoria and Grey’s Anatomy , Eric Dane, αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), την πιο κοινή μορφή νόσου του κινητικού νευρώνα (MND).

Πριν από αυτό, ήταν ίσως περισσότερο γνωστός ως Dr Mark Sloan στο Grey’s Anatomy από το 2006. Έπαιξε επίσης στη δραματική σειρά φαντασίας Charmed στην σειρά δράσης The Last Ship, ενώ εμφανίστηκε σε ταινίες όπως Marley & Me, Valentine’s Day και Burlesque.