O Drake κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ των Beatles

Με το νέο ρεκόρ, ο Drake ξεπερνά το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα. Μεταξύ των μεγαλύτερων θριάμβων του, το άλμπουμ του «Take Care» ήταν για 578 εβδομάδες στο Billboard 200. Το Nothing Was the Same έρχεται δεύτερο με 505 εβδομάδες και ακολουθούν το Views με 411 εβδομάδες, το More Life με 350 εβδομάδες και το Scorpion με 300 εβδομάδες παραμονής στο chart.