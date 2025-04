Οι ταινίες που διεκδικούν τον Χρυσό Φοίνικα: Αυτό είναι το πρόγραμμα του 78ου Φεστιβάλ Καννών

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τιερί Φρεμό και η πρόεδρος του Φεστιβάλ Καννών Ιρίς Κνομπλόκ στη συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση του προγράμματος του 78ης διοργάνωσης, Πέμπτη 10 Απριλίου 2025, Παρίσι. (AP Photo/Michel Euler) via Associated Press

Τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών θα διεκδικήσουν εφέτος μεταξύ άλλων, ο Γουές Άντερσον, ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, ο Άρι Άστερ, η Ζουλιά Ντικουρνό και η Κέλι Ράιχαρντ.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τιερί Φρεμό και η πρόεδρος του Φεστιβάλ Ιρίς Κνομπλόκ, αποκάλυψαν την Πέμπτη 10 Απριλίου, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που διοργανώνεται στο Παρίσι, το πρόγραμμα του 78ου Φεστιβάλ Καννών. Όπως είπε ο Φρεμό, κατατέθηκαν προς επιλογή συνολικά 2.909 ταινίες, καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών. Ως γνωστό, το πρόγραμμα που παρουσιάζεται στη συνέντευξη Τύπου δεν είναι το οριστικό, καθώς στην πορεία προστίθενται τίτλοι, ακόμη και στο Διαγωνιστικό.

Μετά την περσινή διοργάνωση, όπου έκαναν πρεμιέρα στις Κάννες ταινίες που έφτασαν μέχρι την κούρσα των Όσκαρ, από το «Anora» έως το «Emilia Pérez» και το «The Substance», το lineup του 2025 είναι γεμάτο με σημαντικούς auteur.

(Photo by Pierre Suu/Getty Images) Pierre Suu via Getty Images

Μεταξύ των τίτλων που ανακοινώθηκαν είναι το «Eddington» του Άρι Άστερ με τους Χοακίν Φίνιξ, Πέδρο Πασκάλ και Έμμα Στόουν, το «The Phoenician Scheme» του Γουές Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Μπενίσιο ντελ Τόρο και το γαλλόφωνο «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ για τον Ζαν-Λικ Γκοντάρ και το γαλλικό νέο κύμα.

Η Ζουλιά Ντικουρνό, που με το «Titane» κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα το 2021 -πρόκειται για τη μόλις δεύτερη γυναίκα σκηνοθέτη που έχει λάβει την κορυφαία διάκριση των Καννών- επιστρέφει στο φεστιβάλ με την ταινία «Alpha», που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 και αναφέρεται σε ένα 11χρονο παιδί με γονέα που πάσχει από AIDS.

Στις Κάννες επιστρέφουν επίσης, οι δύο φορές βραβευμένοι με το Χρυσό Φοίνικα Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν. Η νέα ταινία των Βέλγων σκηνοθετών έχει τίτλο «Young Mothers».

Ο Γιοακίμ Τρίερ, η ταινία του οποίου «The Worst Person in the World» ήταν το highlight στη διοργάνωση του 2021, επιστρέφει στο διαγωνιστικό τμήμα με το «Sentimental Value», με πρωταγωνίστρια και πάλι, τη Renate Reinsve.

Στις φετινές Κάννες και η Σκάρλετ Γιόχανσον, με το «Eleanor the Great», που αποτελεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Σκάρλετ Γιόχανσον, 2 Μαρτίου 2025, τελετή απονομής των Όσκαρ, Dolby Theatre, Λος Άντζελες.

Μεταξύ των ταινιών που φήμες ήθελαν να κάνουν πρεμιέρα στις Κάννες, αλλά δεν ανακοινώθηκαν στο lineup, ήταν η ταινία του Τέρενς Μάλικ για τον Ιησού «The Way of the Wind» και το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι η Ζιλιέτ Μπινός και όπως επισήμανε η Ιρίς Κνομπλόκ, είναι η πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια που δύο γυναίκες διαδέχονται η μία την άλλη σε αυτόν τον ρόλο, εννοώντας τη Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Το πρόγραμμα του 78ου Φεστιβάλ Καννών:

Ταινία έναρξης

“Leave One Day” (“Partir un Jour”), Amélie Bonnin

Διαγωνιστικό Τμήμα

“The Phoenician Scheme,” Wes Anderson

“Eddington,” Ari Aster

“Young Mothers” (“Jeunes Mères”), Jean-Pierre Dardenne and Luc Dardenne

“Alpha,” Julia Ducournau

“Renoir,” Hayakawa Chie

“The History of Sound,” Oliver Hermanus

“La Petite Dernière,” Hafsia Herzi

“Sirat,” Oliver Laxe

“New Wave” (“Nouvelle Vague”), Richard Linklater

“Two Prosecutors,” Sergei Loznitsa

“Fuori,” Mario Martone

“The Secret Agent” (“O Secreto Agente”), Kleber Mendonça Filho

“Dossier 137,” Dominik Moll

“Un Simple Accident,” Jafar Panahi

“The Mastermind,” Kelly Reichardt

“Aigles of the Republic,” Tarik Saleh

“Sound of Falling,” Mascha Schilinski

“Romería,” Carla Simón

“Sentimental Value,” Joachim Trier

Ένα Κάποιο Βλέμμα

“The Mysterious Gaze of the Flamingo” (“La Misteriosa Mirada del Flamenco”), Diego Céspedes

“Météors,” Hubert Charuel

“My Father’s Shadow,” Akinola Davies Jr.

“L’Inconnu de la Grande Arche,” Stéphane Demoustier

“Urchin,” Harris Dickinson

“Homebound,” Neeraj Ghaywan

“A Pale View of Hills” (“Toi Yamanamino Hikari”), Ishikawa Kei

“Eleanor the Great,” Scarlett Johansson

“Karavan,” Zuzana Kirchnerová

“Pillion,” Harry Lighton

“Aisha Can’t Fly Away,” Morad Mostafa

“Once Upon a Time in Gaza,” Arab Nasser and Tarzan Nasser

“The Plague,” Charlie Polinger

“Promised Sky,” Erige Sehiri

“The Last One for the Road” (“Le Città di Pianura”), Francesco Sossai

“Heads or Tails”? (“Testa o Croce?”), Alessio Rigo de Righi and Matteo Zoppis

Εκτός Διαγωνιστικού

“Colours of Time,” Cédric Klapisch

“The Richest Woman in the World” (“La Femme la Plus Riche du Monde”), Thierry Klifa

“Mission: Impossible — The Final Reckoning,” Christopher McQuarrie

“Vie Privée,” Rebecca Zlotowski

Ειδικές Προβολές

“Bono: Stories of Surrender,” Andrew Dominik

“Tell Her That I Love Her,” Romane Bohringer

“A Magnificent Life,” Sylvain Chomet

MIDNIGHT SCREENINGS

“The Residence” (“Dalloway”), Yann Gozlan

“Exit 8,” Kawamura Genki

“Sons of the Neon Night” (“Feng Lin Huo Shan”), Mak Juno

CANNES PREMIERE

“Amrum,” Fatih Akin

“Splitsville,” Michael Angelo Covino

“The Wave” (“La Ola”), Sebastián Lelio

“Connemara,” Alex Lutz

“Orwell: 2+2=5,” Raoul Peck

“The Disappearance of Josef Mengele” (“Das Verschwinden des Josef Mengele”), Kirill Serebrennikov

