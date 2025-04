Με Μπενίσιο ντελ Τόρο και ένα περίπλοκο δίδυμο πατέρα - κόρης επιστρέφει ο Γουές Άντερσον

Η 13η ταινία του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη , Γουές Άντερσον , « The Phoenician Scheme », είναι ένα κατασκοπικό comedy θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Μπενίσιο ντελ Τόρο και Μία Θρίπλετον (κόρη της Κέιτ Γουίνσλετ), οι οποίοι υποδύονται ένα περίπλοκο δίδυμο πατέρα - κόρης .

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης έχει συνεργαστεί άλλες τέσσερις φορές με τον γιο του Φράνσις Φορντ Κόπολα για τις ταινίες, «The Darjeeling Limited», «Moonrise Kingdom», « The French Dispatch » και «Isle of Dogs».

Οι πιο πρόσφατες δουλειές του Άντερσον ήταν το «Asteroid City» το οποίο κυκλοφόρησε το 2023 και το «The French Dispatch» του 2021. Παράλληλα, ο σκηνοθέτης κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ για την ταινία μικρού μήκους «The Wonderful Story of Henry Sugar» με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, το 2024.