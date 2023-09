Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ρέιφ Φάινς, Μπεν Κίνγκσλεϊ στην «Υπέροχη ιστορία του Χένρι Σούγκαρ»

Βασισμένη σε μία από τις ιστορίες της συλλογής διηγημάτων του μεγάλου παραμυθά Ρόαλντ Νταλ με τίτλο «The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More» που κυκλοφόρησε το 1977, η νέα μικρού μήκους ταινία του Γουές Άντερσον «Η υπέροχη ιστορία του Χένρι Σούγκαρ», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, έρχεται στο Netflix στις 27 Σεπτεμβρίου.