«Bodies»: Τέσσερις ντετέκτιβ κι ένα άλυτο επί τρεις αιώνες μυστήριο στο Λονδίνο

Ο πρώτος που βρίσκεται αντιμέτωπος με το ζοφερό θέαμα είναι το 1890 ο ντετέκτιβ Hillinghead (στον ρόλο ο Κάιλ Σόλερ , γνωστός από τη σειρά Andor). Ακολουθεί το 1941 ο ντετέκτιβ Whiteman (ο Τζέικομπ Φόρτσουν-Λόιντ της σειράς The Great), το 2023 η ντετέκτιβ Hasan (η Αμάκα Οκαφόρ της αστυνομικής σειράς The Responder με τον Μάρτιν Φρίμαν) και σε ένα ακόμη άλμα στον χρόνο, το 2053, η ντετέκτιβ Maplewood, την οποία υποδύεται η Σίρα Χάας , πρωταγωνίστρια της πολυσυζητημένης σειράς Unorthodox . Με τη διαφορά ότι στην εποχή της Maplewood στο κάδρο μπαίνει και ένας αινιγματικός πολιτικός που ονομάζεται Elias Mannix (στον ρόλο ο Στίβεν Γκράχαμ των Peaky Blinders), ο οποίος αφήνει υπόνοιες ότι ίσως είναι το πρόσωπο που μπορεί να συνδέσει τα γεγονότα. Όπως ακούγεται να λέει στο τρέιλερ απευθυνόμενος στην Maplewood «Θα σου τα πω όλα. Θα τρελαθείς».

Η σειρά οκτώ επεισοδίων, που θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Οκτωβρίου στο Netflix, αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του ομότιτλου graphic novel των Si Spencer και Dean Ormston που κυκλοφόρησε το 2014.

Showrunner είναι ο Paul Tomalin, το σενάριο συνυπογράφει η Danusia Samal (Gangs of London) και σκηνοθέτες είναι ο Marco Kreuzpaintner (The Lazarus Project) και ο Haolu Wang (Doctor Who).