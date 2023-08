Το Φεστιβάλ Βενετίας τιμά τον Γουές Άντερσον

via Associated Press

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης θα λάβει το βραβείο «Cartier Glory to the Filmmaker», το οποίο απονέμεται σε «μια προσωπικότητα με ιδιαίτερα πρωτότυπη συνεισφορά στη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία».

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου στο Palazzo del Cinema, πριν από την προβολή της τελευταίας του ταινίας, διάρκειας 40 λεπτών, «The Wonderful Story of Henry Sugar» ( Netflix ), με πρωταγωνιστές τους Ρέιφ Φάινς, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Ντεβ Πάτελ, που κάνει εκτός διαγωνιστικού.

Ο μεγάλος παραμυθάς Ρόαλντ Νταλ, συγγραφέας κλασικών βιβλίων όπως «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» και η «Ματίλντα», εξέδωσε τη συλλογή επτά διηγημάτων με τίτλο «The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More» το 1977. Είναι η δεύτερη φορά μετά το «The Fantastic Mr. Fox» («Ο Απίθανος Κύριος Φοξ», 2009), υποψήφιo για Όσκαρ Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων που ο Άντερσον καταπιάνεται με τον Νταλ.