«Only Murders in the Building» με Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ, Σελένα Γκόμεζ, αλλά και Μέριλ Στριπ

Ο τρίτος κύκλος του «Only Murders in the Building» -οι πρώτες κριτικές κάνουν λόγο για την καλύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική χημεία των πρωταγωνιστών, αλλά και την καθοριστική προσθήκη στο καστ της απολαυστικής Μέριλ Στριπ- είναι διαθέσιμος, με τα δύο πρώτα επεισόδια, από σήμερα, 8 Αυγούστου, στο Disney+.