Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των υπουργείων Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, σε περιπτώσεις όπου ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητά τους.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η διαπίστωση για την ηλικία του αιτούντος άσυλο θα διαπιστώνεται με συνδυασμό τριών μεθόδων:

Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.

Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.

Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Όπως αναφέρει η απόφαση, σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αποτελεσμάτων, υπερισχύει η εκτίμηση της ακτινογραφίας. Η διαδικασία διεξάγεται μόνο με έγγραφη συναίνεση του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Η άρνηση συμμετοχής συνιστά μαχητό τεκμήριο ενηλικότητας, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας. Με το νέο πλαίσιο διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας.

Τι είναι όμως η εξέταση οστικής ηλικίας μέσω ακτινογραφίας και πώς μπορεί να τεκμηριώσει την ηλικία;

Η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε απαντήσεις στις ερωτήσεις που της υποβάλαμε.

Συγκεκριμένα:

Η εξέταση ακτινογραφίας αριστερού καρπού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας (γνωστή και ως “bone age study”) είναι μια διαγνωστική μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως σε παιδιά και εφήβους για να εκτιμηθεί η ωρίμανση του σκελετικού συστήματος.



Τι είναι η οστική ηλικία;

Η οστική ηλικία αντικατοπτρίζει το επίπεδο ανάπτυξης των οστών σε σύγκριση με το μέσο όρο για την ηλικία και το φύλο του παιδιού. Μπορεί να διαφέρει από τη χρονολογική ηλικία (την ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης), κάτι που βοηθά στην εκτίμηση ενδοκρινολογικών ή αναπτυξιακών διαταραχών.



Πώς γίνεται η εξέταση;

Απλή ακτινογραφία του αριστερού καρπού και της άκρας χειρός (για λόγους σύγκρισης με διεθνή πρότυπα).

Η εικόνα αξιολογείται με βάση πρότυπα όπως:

Atlas του Greulich & Pyle (συγκρίνεται με φωτογραφίες αναφοράς).

Μέθοδος Tanner-Whitehouse (TW2 ή TW3) (βαθμολόγηση των επιμέρους οστών).



Πότε ζητείται η εξέταση;

Η ακτινογραφία για οστική ηλικία ζητείται συνήθως σε περιπτώσεις:

Καθυστέρησης ή πρόωρης ανάπτυξης.

Υποψίας ενδοκρινολογικών παθήσεων (π.χ. υποθυρεοειδισμός, έλλειψη αυξητικής ορμόνης).

Εκτίμησης προβλέψιμου τελικού ύψους.

Αξιολόγησης της εφηβείας (πρόωρη ή καθυστερημένη).

Ιατροδικαστικού προσδιορισμού ηλικίας (σε ειδικές περιπτώσεις).



Τι σημαίνει η διαφορά από τη χρονολογική ηλικία;

Καθυστερημένη οστική ηλικία → Μπορεί να υποδηλώνει καθυστερημένη ανάπτυξη ή ενδοκρινικά προβλήματα.

Προηγμένη οστική ηλικία → Μπορεί να σχετίζεται με πρόωρη εφηβεία ή άλλες ορμονικές διαταραχές.



Ποιος αξιολογεί την ακτινογραφία;

Η ερμηνεία γίνεται από ακτινολόγο σε συνεργασία με παιδοενδοκρινολόγο ή παιδίατρο, ανάλογα με την περίπτωση.