Ταυτοποιήθηκε το θύμα της γυναικοκτονίας στον Βόλο: Πρόκειται για τη Μαργιόλα Νακολέτσι, αλβανικής καταγωγής, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που έπεσε νεκρή από το χέρι του συζύγου της, επίσης αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ταχυδρόμου», την αναγνώρισε η 18χρονη κόρη της, η οποία απουσίαζε την ώρα του εγκλήματος. Η 36χρονη βρήκε τον θάνατο από μαχαιριές στην πλάτη και στον λαιμό. Η 18χρονη ενημερώθηκε για το συμβάν και έσπευσε στο σπίτι και αργότερα στο Νοσοκομείο Βόλου. Παρουσία ψυχολόγων έκανε την αναγνώριση.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο δράστης είναι ο 39χρονος Π.Ν, ο οποίος τη μαχαίρωσε και όταν αυτή προσπάθησε να διαφύγει την κυνήγησε ως την είσοδο της πολυκατοικίας. Η 36χρονη έπεσε σε τζαμαρία και ο 39χρονος έφυγε τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση όταν την είδε αιμόφυρτη στο πάτωμα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου με τα παιδιά του. Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι έχει 4 παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών.

Ο δολοφόνος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική

Ο δράστης- συζυγοκτόνος της στυγερής δολοφονίας στον Βόλο με θύμα την 36χρονη γυναίκα του, μητέρα τεσσάρων παιδιών, είχε νοσηλευτεί πριν από λίγο καιρό με προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, αναφέρει ο Ταχυδρόμος.

Οι ίδιες πηγές λένε πως ο εγκλεισμός έγινε μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, αφού προηγουμένως θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς ο ιατρικός του φάκελος.

Πάντως, από την Εισαγγελία Βόλου που ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις, αναμένεται να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας. Παράλληλα θα αναζητηθεί το πλαίσιο ώστε τα παιδιά του θύματος να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον και με τη βοήθεια των ειδικών να μπορέσουν να επουλώσουν τις πληγές, που “φώλιασε” στην ψυχή τους μετά τον άδικο και τραγικό θάνατο της μητέρας τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη γυναικοκτονία στον Βόλο

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025 είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».

