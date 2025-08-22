Γυναικοκτονία έλαβε χώρα στον Βόλο, με άνδρα να δολοφονεί τη σύζυγό του και να τρέπεται σε φυγή.

Σύμφωνα με το magnesia news, ο άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στην πολυκατοικία που διαμένουν στην οδό Κωνσταντά μεταξύ Γάτσου και Γλάδστωνος. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από τον αλβανικής καταγωγής δράστη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 36χρονης γυναίκας, στο πλαίσιο περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας κατά τις 11 το πρωί.