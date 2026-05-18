Δυναμικά επανεμφανίζεται η σύφιλη και στη Μαγνησία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον ψυχολόγο και υπεύθυνο του Κέντρου Σεξουαλικής Υγείας Βόλου, Χρήστο Χρυσομάλλη.

Ο κ. Χρυσομάλλης μίλησε στο magnesianews.gr, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εβδομάδας εξέτασης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, βρέθηκε στην Ερμού μπροστά από τον Άγιο Νικόλαο, στην κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, που πραγματοποιεί δωρεάν τεστ για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Όπως είπε παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη αύξηση στη σύφιλη και τις ηπατίτιδες, με το θετικό είναι πως μπορούν να θεραπευτούν.

Ανέφερε πως τα πράγματα είναι σταθερά με τον HIV, καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια έγινε σημαντική δουλειά και από τον ΕΟΔΥ και από την κοινωνία. «Ο ιός των κονδυλωμάτων θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να γνωρίζουν, μιλώντας με τους γιατρούς τους, οι νέοι ότι υπάρχει εμβόλιο που καλύπτει τύπους του ιού, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Όλα αυτά που μπορούμε να τα αποφύγουμε είτε με την ενημέρωση είτε με την έγκαιρη διάγνωση να μην φτάνουμε σε σημείο να προσβληθούμε από τον ιό».

Επισήμανε πως το Κέντρο λειτουργεί εδώ και τέσσερις μήνες στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Βόλου και οποιοσδήποτε ενήλικας από Δευτέρα έως και Παρασκευή είτε με ραντεβού είτε χωρίς να προσέλθει για να εξεταστεί για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με γρήγορα τεστ. Όλα αυτά τα τεστ γίνονται δωρεάν και ανώνυμα και σε 15 λεπτά βγαίνει το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον ίδιο η δράση που πραγματοποιείται στον Άγιο Νικόλαο είναι πολύ σημαντική ώστε να τους γνωρίσει και ο κόσμος και διεξάγεται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εβδομάδας εξέτασης σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ανάμεσά τους και ο Βόλος.

Τονίζει πως η έγκαιρη διάγνωση πέρα από την ενημέρωση είναι πολύ σημαντική, γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναζωπύρωση των νοσημάτων κυρίως σε νέους ανθρώπους, πράγμα που σημαίνει ότι όσο γρηγορότερα ανακαλυφθούν τόσο καλύτερα θα θεραπευτούν, με τον ασθενή να επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα ζωής. Δήλωσε πως τους τελευταίους 4 μήνες που πραγματοποιούν δράσεις, όπως στο πανεπιστήμιο, παρατηρούν ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο για τα δεδομένα μιας επαρχιακής πόλης. «Ο κόσμος μάς αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη για τέτοιες δράσεις και υπηρεσίες, με την κίνηση να είναι μεγάλη» κατέληξε ο κ. Χρυσομάλλης.

Στο βανάκι του ΕΟΔΥ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβληθούν δωρεάν σε ένα γρήγορο τεστ, ανώνυμα, για την ύπαρξη κάποιου σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος. Τα αποτέλεσμα βγαίνουν μετά από 15 λεπτά σε περίπτωση που ένα τεστ είναι θετικό δεν σημαίνει πως πράγματι υπάρχει ζήτημα.