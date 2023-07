Emmy: Η κυριαρχία Succession και ΗΒΟ, το ρεκόρ του Πέδρο Πασκάλ και η υποψηφιότητα Ρέι Λιότα

Οι πρωταγωνιστές του «Succession» στο Lincoln Center, 20 Μαρτίου 2023, Νέα Υόρκη. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) via Associated Press

Οι υποψηφιότητες των 75ων Βραβείων Emmy που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 12 Ιουλίου, είχαν εκπλήξεις, εκτός από μία: Την τελευταία σεζόν της δραματικής σειράς «Succession» του HBO με τις μάχες της οικογένειας Ρόι που καθήλωσε το παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό και σάρωσε με 27 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Σάρα Σνουκ, υποψήφιας για το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά και των πρωταγωνιστών Μπράιαν Κοξ, Κίραν Κάλκιν και Τζέρεμι Στρονγκ, υποψήφιοι για το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Emmy που τρεις ηθοποιοί από την ίδια σειρά λαμβάνουν υποψηφιότητες για πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδια κατηγορία.

Το «The Last of Us» έλαβε 24 υποψηφιότητες και το «The White Lotus» 23 -αμφότερα του ΗΒΟ- με το «Ted Lasso» του Apple TV+ να ακολουθεί με 21 υποψηφιότητες.

Στην κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Σειράς το Succession θα διεκδικήσει το βραβείο με τις σειρές Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Yellowjackets, The White Lotus και The Last of Us.

Ο Πέδρο Πασκάλ, πρωταγωνιστής του The Last of Us, τηλεοπτική μεταφορά του ομότιτλου, δημοφιλούς και βραβευμένου video game του 2013 (και πρώτη σειρά του δικτύου που βασίζεται σε video game), είναι πλέον ο Λατίνος ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες μέσα σε ένα χρόνο καθώς εκτός του The Last of Us απέσπασε ακόμη δύο υποψηφιότητες, για το Saturday Night Live και το Patagonia: Life on the Edge of the World.

Μαζί με τους τρεις πρωταγωνιστές του Succession και τον Πέδρο Πασκάλ το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά διεκδικούν ο Τζεφ Μπρίτζες για το The Old Man και ο Μπομπ Οντενκερκ για την τελευταία σεζόν του Better Call Saul, που συγκέντρωσε επτά υποψηφιότητες.

Στην κατηγορία καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά, η Σνουκ αντιμετωπίζει τη Μπέλα Ράμσεϊ του The Last of Us, τη Σάρον Χόργκαν του Bad Sisters, τη Μέλανι Λίνσκι του Yellowjackets, την Ελίζαμπεθ Μος του The Handmaid’s Tale και την Κέρι Ράσελ πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix The Diplomat.

Οι σειρές που ανταγωνίζονται στην κατηγορία Καλύτερης Κωμικής Σειράς είναι Abbott Elementary, Barry, The Bear, Jury Duty, The Marvelous Ms. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso, Wednesday.

Το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά διεκδικούν οι Κριστίνα Απλγκέιτ (Dead to Me), Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Ms. Maisel), Κουίντα Μπρούνσον (Abbott Elementary), Νατάσα Λιόν (Poker Face), Τζένα Ορτέγκα (Wednesday) και το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στην αντίστοιχη κατηγορία οι Μπιλ Χέιντερ (Barry), Τζέισον Σέγκελ (Shrinking), Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building), Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso), Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear).

Η επιλογή πάντως που συγκίνησε ήταν η μετά θάνατον υποψηφιότητα (δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει) Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά / Ταινία του Ρέι Λιότα για την ερμηνεία του στο Black Bird του Apple TV+, τελευταίο τηλεοπτικό ρόλο του. Ο Αμερικανός ηθοποιός, διάσημος από την ταινία Goodfellas του Μάρτιν Σκορσέζε, πέθανε ξαφνικά στις 26 Μαΐου 2022, σε ηλικία 67 ετών. «Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στα μέλη της Ακαδημίας Τηλεόρασης που τίμησαν τον μπαμπά μου με αυτήν την υποψηφιότητα», δήλωσε η κόρη του, Κάρσεν.

Επίσης, ο σταρ Χάρισον Φορντ, πρωταγωνιστής του «1923», της σειράς πρίκουελ του «Yellowstone», ο οποίος εμφανίζεται και στην κωμωδία «Shrinking», αγνοήθηκε από την Ακαδημία. Την ίδια τύχη είναι και η συμπρωταγωνίστρια του στο 1923, Έλεν Μίρεν, όπως και ο Κέβιν Κόστνερ, πρωταγωνιστής του Yellowstone -μέχρι πρότινος. Κανείς από τους τρεις δεν απέσπασε υποψηφιότητα, παρότι οι σειρές που παίζουν σημειώνουν επιτυχία.

Το HBO ακόμη μία χρονιά στην κορυφή

Το HBO ηγείται για άλλη μια φορά της κούρσας, καθώς μαζί με την πλατφόρμα HBO Max συγκέντρωσαν 127 υποψηφιότητες. Το Netflix βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 103 υποψηφιότητες, το Apple TV+ τερμάτισε τρίτο με 50 υποψηφιότητες, το Hulu και το Prime Video της Amazon έλαβαν από 42 υποψηφιότητες και το Disney+ 40, μεταξύ άλλων για τα Andor, Obi-Wan Kenobi και The Mandalorian.

Σημειώνεται ότι 74 από τις υποψηφιότητες του HBO, το 58%, εξασφαλίστηκαν από μόλις τρεις σειρές: Succession, The Last of Us και The White Lotus.

Στην περίπτωση του Netflix υπήρξε διασπορά: 34 τίτλοι έλαβαν υποψηφιότητες, με τις μίνι σειρές Beef και Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story να βρίσκονται στην κορυφή της πλατφόρμας έχοντας αποσπάσει από 13 υποψηφιότητες έκαστη και την κωμωδία Wednesday να ακολουθεί με 12.

Οι σειρές /εκπομπές με τις περισσότερες υποψηφιότητες:

Succession - 27

The Last Of Us - 24

The White Lotus - 23

Ted Lasso - 21

The Marvelous Mrs. Maisel - 14

The Bear -13

BEEF - 13

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story - 13

Wednesday - 12

Barry - 11

Only Murders In The Building - 11

Daisy Jones And The Six - 9

The Mandalorian - 9

Saturday Night Live - 9

Abbott Elementary - 8

Andor - 8

House Of The Dragon - 8

Weird: The Al Yankovic Story - 8

Better Call Saul - 7

Fleishman Is In Trouble - 7

Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curiosities - 7

RuPaul’s Drag Race - 7

Still: A Michael J. Fox Movie - 7

The Crown - 6

The Lord Of The Rings: The Rings Of Power - 6

100 Foot Wave - 6

Prey - 6

Queer Eye - 6

Stranger Things - 6

Welcome To Wrexham - 6

The Amazing Race - 5

The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna - 5

Carol Burnett: 90 Years Of Laughter + Love–5Moonage Daydream - 5

Obi-Wan Kenobi - 5

Top Chef - 5

Welcome To Chippendales - 5

Η τελετή απονομής των 75ων Βραβείων Emmy είναι προγραμματισμένη στις 18 Σεπτεμβρίου, αν και υπάρχει πιθανότητα να αναβληθεί, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των σεναριογράφων, αλλά και της πιθανότητας απεργιακών κινητοποιήσεων και από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών.