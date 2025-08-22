Ο ιδιοκτήτης της Tesla, Ελον Μασκ επιχείρησε να πείσει τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να καταθέσουν από κοινού προσφορά ύψους 100 δισ. δολαρίων προκειμένου να εξαγοράσουν την OpenAI, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο και περιήλθαν σε γνώση των Financial Times.

Όπως σχολιάζει το μέσο, μια πιθανή συμμαχία ανάμεσα στους δύο άνδρες θα αποτελούσε σπάνιο φαινόμενο, καθώς στο παρελθόν είχαν φτάσει στο σημείο να έρθουν αντιμέτποι ακόμη και σε «μάχη σε κλουβί».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο Μασκ ενημέρωσε την OpenAI ότι επικοινώνησε με τον επικεφαλής της Meta σχετικά με πιθανή χρηματοδοτική συμμετοχή στην προσφορά των 97,4 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, ούτε ο Ζούκερμπεργκ ούτε η Meta υπέγραψαν επιστολή πρόθεσης για να συμμετάσχουν.

Ο ανταγωνισμός με τον Σαμ Αλτμαν της OpenAI

H είδηση έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Μασκ, Ζούκερμπεργκ και του επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, καθώς οι τρεις πλευρές επιδιώκουν να προσελκύσουν κορυφαίους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης στη μάχη για την ανάπτυξη των επόμενων γενεών μοντέλων.

Yπενθυμίζεται πως ο Μασκ, συνιδρυτής της OpenAI, είχε επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία πριν αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο το 2018. Το 2023 ίδρυσε τη δική του εταιρεία, xAI. Τον περασμένο Φεβρουάριο κατέθεσε προσφορά εξαγοράς, αρχικά προσπαθώντας να προκαλέσει δημοπρασία της μη κερδοσκοπικής οντότητας που ελέγχει την OpenAI, και στη συνέχεια προσφέροντας να την αγοράσει απευθείας.

Η πρόταση είχε τη στήριξη μακροχρόνιων επενδυτών του Μασκ, όπως οι Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC και ο μεγιστάνας των ΜΜΕ Ari Emanuel, καθώς και της ίδιας της xAI. Ωστόσο, η OpenAI απέρριψε άμεσα την κίνηση, με πηγές κοντά στην εταιρεία να τη χαρακτηρίζουν «διαφημιστικό τέχνασμα».

Ο Μασκ έχει κατ’ επανάληψη επικρίνει τη μετατροπή της OpenAI σε εταιρεία με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κατηγορώντας την ότι προδίδει την ιδρυτική της αποστολή. Μάλιστα, πέρυσι άσκησε αγωγή για να μπλοκάρει αυτήν την αλλαγή. Έκτοτε, η OpenAI έχει περιορίσει τα σχέδιά της, διατηρώντας το μη κερδοσκοπικό Δ.Σ. ως εποπτεύον της κερδοσκοπικής θυγατρικής.

Με πληροφορίες από Financial Times