Συναγερμός έχει σημάνει στην Κέα τις τελευταίες ημέρες λόγω δεκάδων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί στο νησί, ενώ μάλιστα έχει ενημερωθεί και η αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, όπως επίσης και ο ΕΟΔΥ.



Ιογενούς αιτιολογίας είναι τα μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες στην Κέα.

Στην εκτίμηση αυτή φαίνεται πως καταλήγει το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το οποίο μετέβη στο νησί έπειτα από την έξαρση.



Η εκτίμηση είναι πως τα περιστατικά δεν συνδέονται επιδημιολογικά μεταξύ τους.

Η κορύφωση του φαινομένου φαίνεται οως σημειώθηκε πριν τον Δεκαπενταύγουστο ενώ πλέον είναι σε ύφεση και η πλειονότητα των περιστατικών πέρασε ήπια τη λοίμωξη.



Σύμφωνα πληροφορίες οι καταγραφές των περιστατικών διαφέρουν σε σχέση με τους αριθμούς που προφορικά ανέφεραν υγειονομικοί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού. Συγκεκριμένα, στην κορύφωση της επιδημικής έξαρσης η οποία ήταν περί τα μέσα Αυγούστου (12 και 13/8), το Ιατρείο δεχόταν περίπου 30 περιστατικά την ημέρα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Κέας, θέλοντας να τοποθετήσει το συμβάν στην πραγματική του διάσταση. Όπως αναφέρει: «Το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου πράγματι παρουσιάστηκαν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την περίοδο της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών. Ωστόσο, μετά τις μέρες αυτές είναι σταθερά μειούμενα σε ημερήσια βάση.

Οι πληροφορίες που αναφέρουν 80 κρούσματα ημερησίως στο Περιφερειακό Ιατρείο, ή 1.500 στο φαρμακείο ή ακόμα και θάνατο λόγω αφυδάτωσης είναι απολύτως αβάσιμες. Κανένα τέτοιο στοιχείο δεν έχει καταγραφεί επίσημα. Ο Δήμος Κέας καταδικάζει απερίφραστα τις πηγές που αυθαίρετα προχώρησαν στη δημοσίευση τέτοιων ανυπόστατων πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το νησί μας».