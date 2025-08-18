Πόρισμα του ΕΟΔΥ έρχεται να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας» για διασπορά μυκήτων στους χώρους του ιδρύματος,

Το πόρισμα, το οποίο έχει αναρτήσει στον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Παναγιώτης Παπανικολάου, αναφέρει μετρήσεις σε πολλούς χώρους του νοσοκομείου υψηλών συγκεντρώσεων Aspergillus (fumigatus, flavus και niger) καθώς και κάποιων άλλων επικίνδυνων μυκήτων. Σαφέστατα αποφαίνεται πως “οι εστίες ανάπτυξης μυκήτων είναι δυνητικά συνδεόμενες με κατασκευαστικές εργασίες” και γι’ αυτό συνιστά “δημιουργία φραγμών σε κάθε πιθανή έξοδο αέρα από το εργοτάξιο προς τους υπόλοιπους χώρους του νοσοκομείου” υπονοώντας πως κακώς ως τώρα δεν είχε ληφθεί αυτό το μέτρο».

Advertisement

Advertisement

«Μετά την πρώτη σχετική επισήμανση που είχε γίνει από τον σύλλογο εργαζομένων στις 2/7/25, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έκανε ελέγχους και εξέδωσε το σχετικό πόρισμα στις 21/7/25 (ΚΠ 14302/ 2025), αναφέρει ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ.

Και συμπληρώνει:

«Και όλα αυτά διότι ο Σύλλογος Εργαζομένων ΓΑΟΝΑ “Άγιος Σάββας” για δεύτερη φορά τους τελευταίους δυο μήνες επεσήμανε ανησυχητικά επικίνδυνη διασπορά του μύκητα ασπέργιλλου στους χώρους του νοσοκομείου που μπορεί να προκαλέσει δευτερογενείς νοσοκομειακές λοιμώξεις μοιραίες για ογκολογικούς ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Οι υγειονομικοί του ΓΑΟΝΑ “Άγιος Σάββας” έχουν αναφέρει δυο τέτοια κρούσματα ασπεργίλλωσης σε ασθενείς του νοσοκομείου που το πρώτο είχε μοιραία κατάληξη».