Την εκτίμηση ότι η επιδημία γαστρεντερίτιδας που πλήττει την Τζια τις τελευταίες ημέρες οφείλεται πιθανότατα στο νοροϊό, εκφράζει ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ , αφού αναφέρει ότι ο νοροϊός, είναι ο συνήθης υπαίτιος για γαστρεντερίτιδα του καλοκαιριού, τονίζει ότι δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤΝews, τόνισε ότι τα 250 κρούσματα που αναφέρονται από τις 12 Αυγούστου στη Τζιά, δεν εμπνέουν κάποια ανησυχία.

Στο νησί βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση, καθώς η έξαρση έφτασε τα 30 κρούσματα την ημέρα.

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο πιο πιθανός υποψήφιος για να προκαλέσει μια τέτοια επιδημία είναι ο νοροϊός που θα μπορούσε να είναι και ροταϊός.

Ο συγκεκριμένος ιός, μεταδίδεται αρκετά εύκολα καθώς έχει ανθεκτικότητα στα αντισηπτικά και δεν «σκοτώνεται» με τα απλά πανάκια που βάζουμε στα χέρια μας.

Έτσι, προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα μικρό νησί, αλλά και σε πόλεις, όπως εξήγησε.

«Αυτού του είδους οι λοιμώξεις δεν είναι σπάνιες. Το καλοκαίρι συμβαίνουν μικρές επιδημίες που οφείλονται συνήθως σε ιογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται στο πλαίσιο του συγχρωτισμού. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθούν με κατανάλωση κάποιου φαγητού ή νερού», είπε.

Όπως τόνισε, δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας διώξει από τις διακοπές μας, αλλά με λίγη πρόληψη αντιμετωπίζεται.

«Το καλό πλύσιμο των χεριών είναι το Α και το Ω για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης λοίμωξης. Όσοι άνθρωποι έχουν γαστρεντερίτιδα να απομονωθούν, γιατί ακόμα και με μικρό φορτίο γίνεται η μετάδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας πριν και μετά την τουαλέτα.

«Δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού»

Στην ερώτηση για το αν το νερό μπορεί να συνδεθεί με τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κέα, ο κ. Μαγιορκίνης είπε:

«Δεν γνωρίζω αν το νερό της Τζιάς θεωρείται πόσιμο, όμως σε κάθε περίπτωση, καλό είναι όταν υπάρχει μια τέτοια έξαρση, ο κόσμος για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τον ενημερώσουν οι αρχές, να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό.

Δεν μεταδίδεται εύκολα μια τροφική δηλητηρίαση σε τόσο μεγάλη κλίμακα, όμως αυτός που προετοιμάζει την τροφή θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό μέσω του φαγητού. Αυτό θα ήταν κάτι αρκετά περιορισμένο και δεν θα αφορούσε ένα ολόκληρο νησί» κατέληξε.

