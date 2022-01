O Γουές Άντερσον σκηνοθετεί Μπένεντικτ Κάμπερμπατς: Ο Χένρι Σούγκαρ του Ρόαλντ Νταλ στο Netflix

Toby Melville via Reuters

Ο Γουές Άντερσον θα σκηνοθετήσει την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Ρόαλντ Νταλ «The Wonderful Story of Henry Sugar», με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς για το Netflix.

Μαζί του στο καστ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα είναι ο Ραλφ Φάινς, ο Ντεβ Πάτελ και ο Μπεν Κίνγκσλεϊ. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει εντός Ιανουαρίου στο Λονδίνο.

Πιλότος της RAF, πράκτορας της MI6, αλλά και αφοσιωμένος πατέρας πέντε παιδιών, ο μεγάλος παραμυθάς Ρόαλντ Νταλ, συγγραφέας κλασικών βιβλίων όπως «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» και η «Ματίλντα», εξέδωσε τη συλλογή επτά διηγημάτων με τίτλο «The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More» το 1977. Τον πρωταγωνιστή των ιστοριών Χένρι Σούγκαρ, ο οποίος θέτει το ερώτημα «Αν μπορούσες να δεις με κλειστά μάτια…θα χρησιμοποιούσες τη δύναμή σου για καλό ή για προσωπικό όφελος;», θα ενσαρκώσει ο Κάμπερμπατς.

Είναι η δεύτερη φορά μετά το «The Fantastic Mr. Fox» («Ο Απίθανος Κύριος Φοξ», 2009), υποψήφιo για Όσκαρ Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων που ο Άντερσον καταπιάνεται με τον Νταλ, οι πωλήσεις των έργων του οποίου ξεπερνούν τα 250 εκατ. αντίτυπα.

Η στιγμή δεν είναι τυχαία, καθώς το Netflix εξαγόρασε τον περασμένο Σεπτέμβριο τα δικαιώματα των έργων του Βρετανού συγγραφέα, με την προοπτική της δημιουργίας τόσο animation όσο και live-action ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών. Στα σκαριά είναι ήδη το «Matilda: the Musical», με πρωταγωνίστριες τη μικρή Αλίσα Γουέρ στον ρόλο της Ματίλντα και την Έμα Τόμσον στον ρόλο της φοβερής και τρομερής διευθύντριας Μις Τράντσμπουλ.

Με πληροφορίες από Variety