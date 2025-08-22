Ο Άνταμ Σάντλερ με τη σύζυγο του Τζάκι, η οποία παίζει στην ταινία. Στιγμιότυπο από την πρεμιέρα του «Happy Gilmore 2», Νέα Υόρκη, 21 Ιουλίου 2025.

Η ταινία «Happy Gilmore 2» συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen Streaming, το σίκουελ με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές streaming την εβδομάδα 21-27 Ιουλίου, με 2,9 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής, από τις 25 Ιουλίου, οπότε και έκανε πρεμιέρα στο Netflix.

Με αυτή την τηλεθέαση, έχει καταρρίψει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σύνολο προβολών σε μία εβδομάδα για ταινία στην ιστορία του Top 10 όσον αφορά το streaming της Nielsen. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε η ταινία «Glass Onion: A Knives Out Mystery», η οποία συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια λεπτά όταν έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2023.

Είναι η επίσης η ταινία του Άνταμ Σάντλερ με την καλύτερη εβδομάδα έναρξης στο streaming μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τη Nielsen, οι ταινίες του Σάντλερ έχουν πάνω από 61 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής στο Netflix. Έχει πρωταγωνιστήσει σε σχεδόν δώδεκα ταινίες για την πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των «Murder Mystery», «Hubie Halloween» και «The Week Of».

Το «Happy Gilmore 2» κυκλοφόρησε σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την πρώτη ταινία του 1996, η οποία έκανε εισπράξεις 40 εκατομμύρια δολάρια και βοήθησε τον ηθοποιό να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της κωμωδίας της γενιάς του.

Μαζί με τον Σάντλερ που επέστρεψε στον ρόλο του Χάπι Γκίλμορ, επέστρεψαν και οι πρωταγωνιστές της πρώτης ταινίας, Τζούλι Μπόουεν και Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ, ενώ στις νέες αφίξεις είναι οι Μπένι Σάφντι, Bad Bunny, ο σούπερ σταρ του αμερικάνικου ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι και η πραγματική σύζυγος και τα παιδιά του Σάντλερ – Τζάκι, Σάνι και Σάντι.

Με πληροφορίες από Variety