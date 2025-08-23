Έφτασε η ώρα να σηκώσουμε ένα ποτήρι εις υγείαν του νέου εγχειρήματος του Στίβεν Νάιτ, «House of Guinness», σε παραγωγή Netflix. Ο δημιουργός των «Peaky Blinders», επιστρέφει με μία νέα σειρά εποχής, αφήνοντας τους ομιχλώδεις δρόμους του Μπέρμιγχαμ για τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά του Δουβλίνου. Σκόπος του τώρα, είναι να αναφηγεί τα έργα και τις ημέρες μίας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ζυθοποιίας στον κόσμο.

«Είναι η εξαιρετική ιστορία μιας οικογένειας, τα μέλη της οποίας τυχαίνει να είναι και οι κληρονόμοι της μεγαλύτερης ζυθοποιίας στον κόσμο. Πρόκειται για νέα παιδιά στους οποίους ανατίθεται η αποστολή να αναλάβουν τη διοίκηση αυτής της απίστευτας επιτυχημένης εταιρείας», αναφέρει ο Νάιτ. «Πρώτη τους προτεραιότητα είναι να μην καταστρέψουν τα πάντα και δεύτερη, να κάνουν την Guinness ακόμα μεγαλύτερη», προσθέτει.

Το φαινόμενο Guinness και η αυτοκρατορία της πιο φημισμένης μπύρας στον κόσμο

Το «House of Guinness» ταξιδεύει το κοινό στη δεκαετία του 1860, όταν η ισχυρή και ταυτόχρονα διεφθαρμένη οικογένεια, βρίσκεται λίγα βήματα πριν φτάσει στο απόγειο της.

Η σειρά αφηγείται μια επική ιστορία εμπνευσμένη από μία από τις πιο διάσημες και ισχυρές επιχειρηματικές δυναστείες της Ευρώπης, την οικογένεια Guinness. Τοποθετημένη στο Δουβλίνο και τη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα, η αφήγηση ξεκινά αμέσως μετά τον θάνατο του Benjamin Guinness, του ανθρώπου που οδήγησε την επιτυχία της ζυθοποιίας Guinness σε ασύλληπτα ύψη, και εστιάζει στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κληρονομιάς του στα χέρια των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του-Arthur, Edward, Anna και Ben-, καθώς και σε μια κάποιους άλλους χαρακτήρες που εργάζονται και αλληλεπιδρούν με το «φαινόμενο» Guinness.

Στο καστ είναι οι, Anthony Boyle (Arthur Guinness), Louis Partridge (Edward Guinness), Emily Fairn, Fionn O’Shea, James Norton, Niamh McCormack.

Ο Στίβεν Νάιτ ανυπομονεί οι θεατές να γνωρίσουν τους ήρωες της σειράς. «Απλώς μένω άφωνος με τον ενθουσιασμό και την όρεξη τους για τη ζωή», τονίζει, αποκαλύπτοντας ότι η «καρδιά» του «House of Guinness» είναι τα αδέλφια Arthur και Edward. «Δεν θα αποκαλύψω την πλοκή, αλλά τους δόθηκε η κοινή διαχείριση της ζυθοποιίας για πολύ συγκεκριμένους λόγους», εξηγεί.

Τα οκτώ επεισόδια της νέας σειράς θα είναι διαθέσιμα στο Netflix στις 25 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Netflix Tudum