Η Σκάρλετ Γιοχάνσον, σε συνέντευξη που έδωσε στη Daily Telegraph, αποκάλυψε ότι δέχθηκε πίεση να αφαιρέσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την πρώτη μεγάλου μήκους σκηνοθετική της δουλειά με τίτλο «Eleanor the Great», στην οποία πρωταγωνιστεί η Τζουν Σκουίμπ στο ρόλο μιας ηλικιωμένης επιζήσασας του Ολοκαυτώματος.

Κατά το στάδιο της προπαραγωγής, η Γιόχανσον ανέφερε ότι ένας από τους χρηματοδότες της ταινίας απείλησε ότι θα αποσυρθεί εάν δεν αφαιρούνταν τα στοιχεία της πλοκής που συνδέονται με το Ολοκαύτωμα.

«Αν μου έλεγαν, ”Θα χρηματοδοτήσουμε την ταινία μόνο αν γυριστεί στο Νιου Τζέρσεϊ”, ή ”Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη”, θα ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά εδώ στην πραγματικότητα, εξέφραζαν αντίρρηση ως προς το την ουσία της πλοκής», δήλωσε η ηθοποιός.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, στην ταινία, η 96χρονη Σκουίμπ υποδύεται μια συνταξιούχο Εβραία χήρα η οποία, άθελά της, εντάσσεται σε μια ομάδα επιζώντων του Ολοκαυτώματος και, ενώ αντιλαμβάνεται το λάθος της, συνεχίζει να συντηρεί το ψέμα το οποίο η ίδια δημιούργησε. Η Γιόχανσον πρόσθεσε: «Η ταινία έπρεπε να αφορά το τι συμβαίνει όταν κάποιος παγιδεύεται στο χειρότερο δυνατό ψέμα. Αν όχι το Ολοκαύτωμα, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι; Δεν πρότειναν καμία εναλλακτική και το μόνο που έλεγαν ήταν: ”Αυτό είναι πρόβλημα”».

Η 41χρονη ηθοποιός αρνήθηκε να κάνει τις αλλαγές, με αποτέλεσμα ο χρηματοδότης να αποχωρήσει και το κόστος να μην καλύπτεται. «Ήταν πραγματικά σοκαριστικό και με απογοήτευσε βαθιά», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η Sony Pictures Classics παρενέβη την τελευταία στιγμή και η παραγωγή προχώρησε κανονικά.

Η Γιόχανσον σχολίασε επίσης την απόφασή της να μηνύσει τη Disney για παραβίαση συμβολαίου σχετικά με την ταυτόχρονη κυκλοφορία της ταινίας «Black Widow» στους κινηματογράφους και στην πλατφόρμα Disney+, υπόθεση η οποία διευθετήθηκε με μια φημολογούμενη αποζημίωση 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ίδια ανέφερε ότι θα εκτιμούσε περισσότερη στήριξη κατά τη διάρκεια της διαμάχης της με τη Disney.

Με πληροφορίες από The Guardian, Daily Telegraph