Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, σε συνέντευξη που έδωσε στους Times του Λονδίνου, αποκάλυψε πως εξακολουθεί να τον ενοχλεί το γεγονός ότι ο Μπραντ Πιτ του «έκλεψε» έναν ρόλο στην δημοφιλή ταινία των 90s, «Thelma & Louise».

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι δύο σταρ του Χόλιγουντ εμφανίζονταν κυρίως στην τηλεόραση, όμως και οι δύο ονειρεύονταν να κάνουν το μεγάλο βήμα στον κινηματογράφο. Γι’ αυτό και δεν ήταν σπάνιο να διεκδικούν τους ίδιους ρόλους στις ίδιες οντισιόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του The Independnet, o Κλούνεϊ, επιστήθιος φίλος του Πιτ, παραδέχτηκε την έντονη απογοήτευση του, καθώς είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι το τελικό δοκιμαστικό για τον πολυπόθητο ρόλο στη ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Σούζαν Σάραντον και Τζίνα Ντέιβις.

«Ήμουν τότε στην τηλεόραση», είπε στους Times. «Ζούσα άνετα, αλλά εκείνη την εποχή οι ηθοποιοί συνήθιζαν να λένε: ”Είμαι ηθοποιός του κινηματογράφου, απλώς τυχαίνει να κάνω τηλεόραση”. Και ενώ έφτασα στο τελικό δοκιμαστικό για τον ρόλο στο ”Thelma & Louise”, τον πήρε τελικά ο Μπραντ», θυμάται ο 64χρονος ηθοποιός.

«Εκείνος ο ρόλος εκτόξευσε την καριέρα του στον κινηματογράφο», συνέχισε. «Μέχρι τότε έκανε σίριαλ και κάτι σαχλαμάρες, οπότε ήταν ένας ρόλος που θα μπορούσε να είχε εκτοξεύσει την δική μου καριέρα. Στην αρχή δεν ήθελα να δω την ταινία, αλλα όταν τελικά την είδα, σκέφτηκα: ”Ε ναι, αυτός έπρεπε να πάρει το ρόλο”», κατέληξε.

Στην ταινία, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα του Entairtenment Weekly, ο Πιτ υποδύθηκε τον JD, έναν γοητευτικό περιπλανώμενο ο οποίος πολιορκεί ερωτικά τη Θέλμα (Ντέιβις) και αργότερα τη ληστεύει. Ο ηθοποιός είχε πρόσφατα παραδεχτεί ότι ένιωσε δέος όταν γνώρισε τις πρωταγωνίστριες, αλλά όπως είπε, «το ξεπέρασα γρήγορα».

Ο Κλούνεϊ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Νόα Μπάουμπαχ, «Jay Kelly», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται οι Άνταμ Σάντλερ και Λόρα Ντερν. Ωστόσο, θα βρεθεί ξανά μπροστά από την κάμερα με τον αγαπημένο του φίλο, Μπραντ Πιτ, καθώς θα συνεργαστούν στην τέταρτη ταινία της σειράς «Ocean’s», με τίτλο «Ocean’s 14», τα γυρίσματα της οποίας αναμένεται να ξεκινήσουν πιθανότητα τον επόμενο χρόνο.

Με πληροφορίες από The Independent, Entertainment Weekly