Η Τζόντι Φόστερ τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας της από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές όπου έδωσε το «παρών» με αφορμή την προβολή της νέας -γαλλόφωνης- ταινίας της «Vie Privée», σε σκηνοθεσία Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι.

Μετά την προβολή ενός αφιερώματος με μερικούς από τους πιο εμβληματικούς της ρόλους, όπως στο «Taxi Driver» του Μάρτιν Σκορσέζε, στο «Bugsy Malone» του Άλαν Πάρκερ, αλλά και τις οσκαρικές ερμηνείες της στη «Σιωπή των Αμνών» και στην ταινία «Οι κατηγορούμενοι», η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις ανέβηκε στη σκηνή για την απονομή του βραβείου από τον πρόεδρο της φετινής κριτικής επιτροπής, Μπονγκ Τζουν-χο. λέγοντας μάλιστα αστειευόμενη ότι ήθελε να του ζητήσει αυτόγραφο.

«Βλέποντας όλα αυτά τα αποσπάσματα, σκέφτηκα: Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και πραγματικά πολλά χρόνια. Ξεκίνησα τη δεκαετία του ’60, μετά είχα την τύχη να ζήσω τη χρυσή εποχή του σινεμά του ’70. Ύστερα ήρθαν τα ’80s, τα ’90s, τα 2000s -και τώρα μοιάζει σαν να έχουμε επιστρέψει ξανά στα ’70s. Είναι πράγματι πολύς καιρός. Κι όμως, πέρασε σαν αστραπή. Είμαι ακόμη εδώ -λίγο μεγαλύτερη, ίσως με λίγο περισσότερες ρυτίδες- αλλά καθοδηγούμενη από την ίδια αγάπη για την αφήγηση, για την ερμηνεία χαρακτήρων, για τα ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις μας, τις ευαλωτότητές μας, την ανθρωπιά μας». Η Τζόντι Φόστερ έκλεισε την ευχαριστήρια ομιλία της τονίζοντας, «η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής μου είναι ότι είμαι ευτυχισμένη. Και όπως έλεγε και η ταινία: Η ζωή είναι ωραία».

Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν-χο, σημείωσε ότι η Φόστερ αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του πώς οι σπουδαίες επιλογές γεννούν σπουδαίο σινεμά. Αναφερόμενος σε μια σκηνή από «Τη Σιωπή των Αμνών» στην οποία η Κλαρίς Στάρλινγκ θυμάται το ουρλιαχτό των αμνών, ο Μπονγκ Τζουν-χο τόνισε ότι ήταν το κοντινό πλάνο στο πρόσωπο της Φόστερ που απογείωσε τη στιγμή. «Το μόνο που βλέπουμε είναι η καθηλωτική ερμηνεία της… Αυτό είναι το παράδειγμα μιας σπουδαίας επιλογής», πρόσθεσε, ενώ έφτασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι η επιλογή του Σκορσέζε να δώσει στη Φόστερ ρόλο στο Taxi Driver ήταν αυτή που καθόρισε την ταινία, όχι η παρουσία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. «Η μεγάλη επιλογή ήταν απλά το κάστινγκ της Τζόντι Φόστερ -και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, γιατί επάνω της χτίστηκε όλη η ταινία. Με κάθε σεβασμό στον σπουδαίο Ρόμπερτ Ντε Νίρο».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε έστειλε τον δικό του χαιρετισμό στην τελετή με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, αιφνιδιάζοντας τη Φόστερ, στο οποίο αναφέρθηκε την πρώτη τους συνάντηση. «Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί. Είσαι τόσο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου, της καριέρας μου… Τίποτα δεν θα σβήσει την ανάμνηση της στιγμής που μπήκες στο γραφείο μου, 8-9 χρονών», είπε, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το πολυσχιδές έργο που έχει δημιουργήσει έκτοτε.

Στην ταινία «Vie Privée», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, η Τζόντι Φόστερ υποδύεται μια Παριζιάνα ψυχίατρο, η ζωή της οποίας ανατρέπεται από τον θάνατο ενός ασθενή της. Πιστεύοντας ότι πρόκειται για δολοφονία, ξεκινά τη δική της έρευνα, με τη βοήθεια του πρώην συζύγου της.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline