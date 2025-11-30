Τομ Χόλαντ, Τζέικομπ Ελόρντι, Χάρις Ντίκινσον και μέχρι πριν από έναν χρόνο, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Θίο Τζέιμς, Ίντρις Έλμπα, αλλά και Τζέιμς Νόρτον. Αυτή είναι πάνω κάτω η λίστα των ηθοποιών που έχει κατά καιρούς δει το φως της δημοσιότητας όσον αφορά τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ για την νέα ταινία Τζέιμς Μποντ.

Υπάρχει ωστόσο, ένας υποψήφιος ο οποίος εντελώς ξαφνικά πέρασε μπροστά. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, όπως η The Telegraph και η The Standard, ο 35χρονος Κάλουμ Τέρνερ θεωρείται το νέο «καυτό» φαβορί για τον πολυπόθητο ρόλο. Τα δημοσιεύματα επικαλούνται όχι κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά τη στοιχηματική Coral. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Fantastic Beasts» ήταν εδώ και καιρό ανάμεσα στους -θεωρητικά, τουλάχιστον- διεκδικητές, όμως η τελευταία του εμφάνιση μαζί με την Ελίζαμπεθ Όλσεν στη ρομαντική κομεντί «Eternity» του έδωσε σημαντικό προβάδισμα.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, το τελευταίο 24ωρο τα στοιχήματα υπέρ του Τέρνερ αυξήθηκαν κατακόρυφα. «Ο Βρετανός ηθοποιός είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για τον ρόλο». Ακολουθούν ο Τέιλορ-Τζόνσον και ο Θίο Τζέιμς.

Το worldofreel σχολιάζει ωστόσο, ότι επειδή οι αποδόσεις μεταβάλλονται όταν πέφτουν μεγάλα στοιχήματα, πολλοί θεωρούν ότι ποντάρουν «insiders» ή άτομα κοντά στην παραγωγή, γεγονός που πυροδοτεί ακόμη περισσότερο τη φημολογία. Ακόμη και αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, η κίνηση αυτή δημιουργεί την αίσθηση πως «ίσως υπάρχει αληθινή πληροφορία από πίσω».

Όπως έχει ανακοινωθεί, την νέα ταινία Μποντ θα σκηνοθετήσει ο υποψήφιος για Όσκαρ Ντενί Βιλνέβ («Dune», «Arrival», «Blade Runner 2049»), σε σενάριο του Βρετανού Στίβεν Νάιτ, δημιουργού της δημοφιλούς σειράς «Peaky Blinders». Οι φήμες λένε ότι ο Νάιτ αντλεί έμπνευση από τα πρώτα έργα του δημιουργού του Μποντ, συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ, υπόθεση που θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια «origin» εκδοχή του διάσημου κατασκόπου, με αναδρομή στη θητεία του στο Βασιλικό Ναυτικό, την ένταξή του στη MI6 και την απόκτηση του κωδικού «007». Δεν αποκλείεται μάλιστα η ιστορία να τοποθετηθεί στη δεκαετία του ’50 ή του ’60.

Με πληροφορίες από The Standard, worldofreel