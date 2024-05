ΕΣΩ 2024 "Down To Earth": Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στο Νέο Κλιματικό Καθεστώς

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

Στη σκηνή της ΕΣΩ 2024, με αγγλικό τίτλο ‘Down to Earth’, οι Αρετή Μαρκοπούλου, Στέλλα Πιερή, Πάνος Δραγώνας, Κωνσταντίνος Πανταζής, Εριέτα Αττάλη, Ora ïto, Andreas Fries, Ryan Neiheiser, Δημήτρης Παπανικολάου, Όλγα Τουρλουμούση, Olaf de Nooyer και Jette Cathrin Hopp τοποθετήθηκαν, με διαλεκτικούς όρους, αντλώντας, άμεσες και έμμεσες, αναφορές από το ομότιτλο βιβλίο του Γάλλου φιλόσοφου, ανθρωπολόγου και κοινωνιολόγου Bruno Latour πάνω στο ρόλο της αρχιτεκτονικής στο Νέο Κλιματικό Καθεστώς, που διαγράφεται οικουμενικά στη διασταύρωση των κλιμακούμενων ανισοτήτων, της γενικευμένης πολιτικής αποσταθεροποίησης και της παγκοσμιοποίησης. Ξεδιπλώνοντας κομμάτια της ερευνητικής και δημιουργικής πορείας τους, από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, την Ασία και την Αφρική, οι ομιλητές μοιράστηκαν με το κοινό της ΕΣΩ τους προβληματισμούς και τις καινοτόμες προτάσεις τους για το πως να επιστρέψουμε, με συνείδηση και ενσυναίσθηση, ως όντα πολιτικά «πίσω στη γη», στο έδαφος που μας γέννησε κι έθρεψε χιλιάδες χρόνια τώρα, επανεφευρίσκοντας νέους τρόπους και μέσα για να το κατοικήσουμε ξανά όλοι μαζί σε μια διαμοιρασμένη, συμπεριληπτική, κοινή ζωή.

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

ΕΣΩ DOWN TO EARTH

‘Mining Matter’ για την Αρετή Μαρκοπούλου , «αστική εξόρυξη» σε ελεύθερη απόδοση, και η προτροπή να δούμε την βιωσιμότητα στην αρχιτεκτονική μέσα από το πρίσμα της αφθονίας. «Μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας στην Ανθρωπόσφαιρα ως πηγή επεξεργασμένων αγαθών, αντί απλώς ως προορισμό επεξεργασμένων αγαθών;» Οι πόλεις αντιμετωπίζονται ως γιγαντιαία ορυχεία όπου τα αστικά απόβλητα ανακυκλώνονται για να γίνουν, εκ νέου, οικοδομικά υλικά. ‘Touched’ για τη Στέλλα Πιερή των Pieris Architects στην παρουσίαση μιας, δομικά, ευαίσθητης αρχιτεκτονικής αφήγησης με οικοσυναισθηματική νοημοσύνη. ‘Το Μέλλον που γίνεται Παρόν’ από τον Πάνο Δραγώνα, ιδρυτή του Dragonas Studio , και καλωσήρθατε στο πρότζεκτ ΜΕΛΛΟΝ, μια μεταφυσική χωροχρονική ενότητα, με ανοιχτή δομή, που μένει και επιμένει να (ανα)σχεδιαστεί. ‘Η Τέχνη της Προσαρμογής’ από τον Κωνσταντίνο Πανταζή των ‘one of a kind’ Point Supreme που ανακηρυχθήκαν, το 2024, ως το καλύτερο αρχιτεκτονικό γραφείο για έργα κατοικίας στον κόσμο από το περιοδικό Monocle. Ακολουθώντας τα ίχνη μιας μυσταγωγικής αρχιτεκτονικής διαδρομής, που εμβυθίζει τους χρήστες στην ιστορία της παράδοσης του ελληνικού και όχι μόνο πολιτισμού, ο Κωνσταντίνος Πανταζής όρισε την βιωσιμότητα στην αρχιτεκτονική σκέψη και στο σχεδιαστικό ύφος και ήθος του γραφείου ως την ανάληψη πολιτικής ευθύνης για την δημιουργία μιας ατμόσφαιρας συλλογικής γιορτής και συντροφικότητας. Κριτικά ευφάνταστες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, με «ότι μας είναι ήδη διαθέσιμο», ανακυκλώνουν και ενσωματώνουν το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον των κτηρίων και των πόλεων. ‘Γεωγραφίες Φωτός’ μεταξύ φύσης και αρχιτεκτονικής μέσα από την, συγκινητικά, αυτοβιογραφική αφήγηση της κορυφαίας φωτογράφου Εριέτας Αττάλη η οποία διηγήθηκε την εξέλιξη της δημιουργικής της πορείας από την θάλασσα και την έρημο μέχρι τους αρχαιολογικούς χώρους ως τόπους μνημονικής οικειότητας και την αρχιτεκτονική του ξύλου και του γυαλιού του Kengo Kuma. Μια ιδιαίτερα προσωπική αφήγηση ακολούθησε, στη σκηνή της ΕΣΩ, αυτή τη φορά από τον εκκεντρικό Γάλλο σχεδιαστή Ora ïto ο οποίος μας ταξίδεψε «ανάμεσα από τα σύννεφα», στο δώμα της Cité Radieuse του Le Corbusier, σ’ ένα αρχιτεκτονικό γλυπτό όπου, τα τελευταία χρόνια, λειτουργεί το ΜΑΜΟ, ένα κέντρο για τις τέχνες και το design. Μια ανάσα πριν τις βραβεύσεις, ‘Small Decisions, Big Impact’ από τον Andreas Fries, Senior Partner των Herzog & de Meuron και υπεύθυνο των έργων του γραφείου στην Ελλάδα, ο οποίος εντόπισε τον βιώσιμο σχεδιασμό στον πυρήνα της σχεδιαστικής ηθικής του γραφείου μέσα από την παρουσίαση τριών έργων του στην ευρύτερη περιοχή της Βασιλείας στην Ελβετία.

Σε κλίμα συγκίνησης και δημιουργικής αναπόλησης διεξήχθησαν οι βραβεύσεις Archisearch Lifetime Achievement Awards. Ο Παναγιώτης Πάγκαλος και ο Ανδρέας Κούρκουλας απένειμαν τους χαρακτηριστικούς οβελίσκους, δια χειρός Valentino Marengo και παραγωγής Urbi et Orbi , στους Ελένη Βερναδάκη, Τάσο Μπίρη και Μανόλη Κορρέ, αντίστοιχα.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, το κοινό παρακολούθησε τον Ryan Neiheiser των Neiheiser Argyros στην αναζήτηση εναλλακτικών περιγραφών, ‘Alternate Descriptions’. Ξετυλίγοντας, βήμα βήμα, την εννοιολογική, πολυπαραγοντική και γεμάτη αναφορές συνθετική διαδικασία του γραφείου, μέσα από 4 υλοποιημένα παραδείγματα στην Αθήνα και το Λονδίνο, ο Neiheiser υπερθεμάτισε πως υπάρχει μόνο ένας τρόπος να επιστρέψουμε πίσω στη γη: κατανοώντας το τοπικό σε παραλληλία και όχι σε αντιδιαστολή με τον κόσμο ολόκληρο. ‘Χώρος, Πληροφορία και Συνύπαρξη’ από τον Δημήτρη Παπανικολάου, ιδρυτή του Urban Synergetics Lab, ο οποίος παρουσίασε την διαχείριση της πληροφορίας ως ένα αμιγώς πολιτικό ζήτημα που, αναπόφευκτα, οδηγεί σε έναν δεύτερο μοντερνισμό εντός του οποίου αποστολή του αρχιτέκτονα του υπερδιασυνδεδεμένου κόσμου δεν είναι άλλη από την απόδοση μορφής στη συναρτησιακή δομή του υπολογιστή. ‘What Really Matters’ από τους Όλγα Τουρλουμούση και Olaf de Nooyer από την Ελλάδα και την Ολλανδία, αντίστοιχα, που συνυπάρχουν δημιουργικά κάτω από την συνθετική στέγη του Renzo Piano Building Workshop (RPBW). Μεταφέροντας μας σ’ ένα νοερό ταξίδι από το ΚΠΙΣΝ στην Αθήνα, στο NEMO Science Museum στο Άμστερνταμ και στο California Academy of Sciences στο Σαν Φρανσίσκο για να προσγειωθούμε σε ένα από τα τρία νοσοκομειακά κτήρια, προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στη Σπάρτη, οι αρχιτέκτονες υπερθεμάτισαν την δέσμευση του RPBW για την δημιουργία περιβαλλοντικά φιλικών και έξυπνων κτηρίων που διευρύνουν τα όρια του βιώσιμου και αειφόρου σχεδιασμού, παγκοσμίως. Τελευταία τοποθέτηση της ημέρας, ‘Designing the Future’ από την Jette Cathrin Hopp, διευθύντρια του αρχιτεκτονικού γραφείου Snøhetta για έργα στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, και ακόμη μια συναρπαστική εξερεύνηση σε τρεις διαφορετικούς ηπείρους. Από την Αφρική και την εμβληματική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, στην Ευρώπη και την Όπερα του Όσλο στη Νορβηγία, κτήριο-τοπόσημο της πόλης πια, μέχρι τις ΗΠΑ και τον ανασχεδιασμό της θρυλικής Times Square στη Νέα Υόρκη, την πλατεία με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον πλανήτη, οι Snøhetta οραματίζονται και σχεδιάζουν για ένα κοινό μέλλον όπου η κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ισορροπία ανάμεσα στη Γη, στην ανθρωπότητα και στον έμβιο πλανήτη ορίζουν μια ποιοτική συλλογική ζωή.