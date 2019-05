Eurovision 2019: LIVE O B' Hμιτελικός

O B’ Ημιτελικός του 64 διαγωνισμού της Eurovision μόλις άρχισε! ΟΙ χώρες που συμμετέχουν σήμερα είναι 18 εκ των οποίων θα περάσουν στον μεγάλο τελικό μόνο οι 10 πρώτες. Διαβάστε λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες και την ιστορία των χωρών στον διαγωνισμό. Η Αρμενία συμμετέχει με την Srbuk και το τραγούδι «Walking Out». Είναι μια 24χρονη τραγουδίστρια της pop-soul μουσικής,και τραγουδοποιός. Έχει σπουδάσει μουσική από την πρώιμη παιδική της ηλικία και έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Αρμενίας. Η Ιρλανδία φέτος εκπροσωπείται από την Sarah McTernan και το τραγούδι «22». Η Sarah McTernan γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1994 και είναι Ιρλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Ήρθε τρίτη στο «The Voice» της Ιρλανδίας τον Απρίλιο του 2015.

Η Μολδαβία εκπροσωπείται από την Anna Odobescu και το τραγούδι «Stay». Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1991. Το φωνητικό και καλλιτεχνικό της ταλέντο εμφανίστηκε στην πρώιμη παιδική ηλικία. Έχασε τον πατέρα της όταν ήταν μικρή, αλλά βρήκε παρηγοριά στη μουσική για την τρομερή απώλειά της. Η Μολδαβία έκανε το ντεμπούτο της στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2005.

Η Ελβετία συμμετέχει με τον Luca Hänni και το τραγούδι «She Got Me». Η μουσική του καριέρα άρχισε το 2012, όταν κέρδισε το «Deutschland sucht den Superstar», την έκδοση της Γερμανίας για το Pop Idol. Ήταν ο πρώτος μη Γερμανός που κέρδισε την παράσταση και επίσης ο νεαρότερος νικητής.

Η Λετονία φέτος εκπροσωπείται από τους Carousel και το τραγούδι «That Night». Οι Carousel είναι μια λετονική indie pop μπάντα από τη Ρίγα που ιδρύθηκε το 2015. Οι τραγουδιστές Sabine Zuga και Marcis Vasilevskis αρχικά παρουσίαζαν τραγούδια από τους αγαπημένους τους Λετονούς καλλιτέχνες, αλλά το 2018 έκαναν το πρώτο βήμα και άρχισαν να δημιουργούν τη δική τους μουσική. Η Λετονία έκανε το ντεμπούτο της στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Στοκχόλμη το 2000 και κέρδισε το 2002. Η Ρουμανία εκπροσωπείται από την Ester Peony και το τραγούδι «On A Sunday». Είναι Ρουμανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που ανακάλυψε το πάθος της για μουσική από την παιδική ηλικία, όταν έζησε με την οικογένειά της στο Μόντρεαλ του Καναδά. Η Ρουμανία προσχώρησε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1994 και δεν έχει κερδίσει ούτε μία φορά.

Η Δανία συμμετέχει με την Leonora και το τραγούδι «Love Is Forever». Η 20χρονη είναι μια νεαρή γυναίκα με πολλά ταλέντα. Ως μοτοσικλετίστρια, έχει κερδίσει το πρωτάθλημα της Δανίας 3 φορές και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων και στο Σκανδιναβικό Πρωτάθλημα σε πατινάζ. Η Δανία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον Διαγωνισμό το 1957. Η χώρα έχει συμμετάσχει 46 φορές από το ντεμπούτο της, κερδίζοντας το 2001.

Denmark, staging instructions were 'can we have a BIG CHEER?' #Eurovisionpic.twitter.com/pR6kPxH2cd — BBC Eurovision🇬🇧 (@bbceurovision) 16 Μαΐου 2019

Η Σουηδία φέτος εκπροσωπείται από τον John Lundvik και το τραγούδι «Too Late For Love». Ο τραγουδιστής John Lundvik έγινε ιδιαίτερα γνωστός όταν πήρε μέρος στο Melodifestivalen 2018 και το τραγούδι του My Turn ψηφίστηκε να πάει απευθείας στον τελικό. Ήταν η μεγάλη έκπληξη εκείνης της χρονιάς όταν κατάφερε να πάρει την 3η θέση. Η Σουηδία έκανε το ντεμπούτο της στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1958. Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες του Διαγωνισμού με έξι νίκες μέχρι σήμερα, έρχεται δεύτερη πίσω από τις επτά νίκες της Ιρλανδίας.

Sweden: "Is it too late for love?" A phrase you'll never hear in Euroclub. #Eurovisionpic.twitter.com/4U2GtpcFgC — BBC Eurovision🇬🇧 (@bbceurovision) 16 Μαΐου 2019

Η Αυστρία εκπροσωπείται από την PÆNDA και το τραγούδι «Limits». Το στυλ των τραγουδιών της είναι ένα μίγμα από hip-hop, ποπ και techno, αποφεύγοντας την επιείκεια ή το κλισέ. Η Αυστρία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Διαγωνισμού το 1957, έχει συμμετάσχει 50 φορές συνολικά και κέρδισε για πρώτη φορά το 1966 και πιο πρόσφατα το 2014 με τη διάσημη drag queen Conchita Wurst. H Κροατία συμμετέχει με τον Roko και το τραγούδι «The Dream». Ο φετινός τραγουδιστής της Κροατίας γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 2000. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα σε νεαρή ηλικία και πέρα από το τραγούδι, παίζει πιάνο από την ηλικία των 7 ετών. Με τα χρόνια, έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή φεστιβάλ. Η Κροατία έκανε το ντεμπούτο της στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1993 και δεν έχει κερδίσει ποτέ.

Croatia: How I feel when I smash biceps day at the gym. #Eurovisionpic.twitter.com/uLaoIGBfqE — BBC Eurovision🇬🇧 (@bbceurovision) 16 Μαΐου 2019