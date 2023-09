Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Χρυσός Λέοντας στον Γιώργο Λάνθιμο για το «Poor Things»

GUGLIELMO MANGIAPANE via Reuters

Επιβεβαιώνοντας πλήρως τα προγνωστικά, η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things» με την Έμμα Στόουν, που υποδέχτηκαν θερμά κοινό και κριτικοί, απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο 80ό Φεστιβάλ Βενετίας.

«Θέλω να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ, το συνεργείο και όλους τους συνεργάτες. Πήρε κάποια χρόνια μέχρι η κινηματογραφική βιομηχανία να είναι έτοιμη για μία τέτοια ταινία» είπε ο Γιώργος Λάνθιμος παραλαμβάνοντας το βραβείο και ευχαρίστησε τον συγγραφέα του βιβλίου Άλισντερ Γκρέι και τον σεναριογράφο Τόνι ΜακΝαμάρα ο οποίος απουσίαζε από την τελετή λόγω της εν εξελίξει απεργίας των Αμερικανών σεναριογράφων στους οποίους ο Έλληνας σκηνοθέτης εξέφρασε τη συμπαράσταση του.

Διαφήμιση

Ο Γιώργος Λάνθιμος ευχαρίστησε τη σύντροφο του, Αριάν Λαμπέντ που «είναι πάντα εδώ για μένα. Και πάνω απ′ όλα θέλω να ευχαριστήσω αυτό το απίστευτο πλάσμα, το χαρακτήρα της ταινίας- τη Μπέλα Μπάξτερ και βέβαια την Εμμα Στόουν που είναι και αυτή ένα απίστευτο πλάσμα», δήλωσε.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Σκοτσέζου Άλισντερ Γκρέι (στα ελληνικά με τίτλο «Χαμένα κορμιά»), που κυκλοφόρησε το 1992, η ταινία διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, με ηρωίδα μία νεαρή γυναίκα, την Μπέλα -Έμμα Στόουν, η οποία αυτοκτονεί πέφτοντας στον Τάμεση, προκειμένου να ξεφύγει από τον κακοποιητικό σύζυγο της.

Την επαναφέρει στη ζωή ένας εκκεντρικός, αλλά ιδιοφυής επιστήμονας, ο δρ Γκόντγουιν Μπάξτερ -στον ρόλο ο Γουίλεμ Νταφόε- ο οποίος ωστόσο, μεταμοσχεύει στο κρανίο της τον εγκέφαλο του μωρού που κυοφορούσε. Και κάπως έτσι, η Μπέλα, μία γυναίκα με συμπεριφορά νηπίου, κόντρα σε κάθε σύμβαση και στους καλούς τρόπους του βικτοριανού Λονδίνου, αρχίζει να ανακαλύπτει τον εαυτό της και τον κόσμο, φεύγοντας από το σπίτι και ακολουθώντας τον Ντάνκαν (Μάρκ Ράφαλο), σε ένα ταξίδι ενηλικίωσης, ανεξαρτησίας, χειραφέτησης και σεξουαλικής απελευθέρωσης.

Διαφήμιση

Το 80ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας που πραγματοποιήθηκε στη «σκιά» της διπλής απεργίας του Χόλιγουντ, με ελάχιστους σταρ και τους προβολείς στραμμένους αυτή τη φορά στους δημιουργούς, έριξε αυλαία το βράδυ του Σαββάτου 9 Σεπτεμβρίου, με την τελετή απονομής των βραβείων.

Ο Ιάπωνας Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα για την ταινία του «Evil does not exist», η νεαρή Κέιλι Σπέινι το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για τον ρόλο της στην ταινία «Priscilla» της Σοφία Κόπολα και ο Πίτερ Σάρσγκαρντ το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας για την ταινία «Memory» του Μισέλ Φράνκο.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ήταν ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ντέιμιεν Σαζέλ και μέλη μεταξύ άλλων, η Τζέιν Κάμπιον, ο Μάρτιν ΜακΝτόνα και η Λόρα Πόιτρας -η οποία απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα το 2022 για το ντοκιμαντέρ της «All the Beauty and the Bloodshed».

Διαφήμιση

Τα βραβεία

Επίσημο Διαγωνιστικό

Χρυσός Λέοντας: «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου

Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι για την ταινία του «Evil does not exist»

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Ματέο Γκαρόνε για την ταινία «Io Capetano»

Ειδικό βραβείο της Επιτροπής: Στην ταινία «Green border» της Πολωνής Ανιέσκα Χόλαντ

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Coppa Volpi: Πίτερ Σάρσγκαρντ για την ερμηνεία του στην ταινία «Memory» του Μισέλ Φράνκο

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Coppa Volpi: Κέιλι Σπέινι για την ερμηνεία της στην ταινία «Priscilla» της Σοφία Κόπολα

Βραβείο Σεναρίου: Γκιγιέρμο Καλντερόν, Πάμπλο Λαραΐν για την ταινία «El Conde»

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι για νέο ταλέντο: Σεϊντού Σαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Io Capitano.

Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας LION OF THE FUTURE - LUIGI DE LAURENTIS: «Love is a Gun» του Λι Χονγκ-σι

Διαφήμιση

Τμήμα Ορίζοντες

Καλύτερη Ταινία: «Explanation for Everything» του Γκαμπόρ Ράις

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Μίκα Γκούσταφσον για το «Paradise is Burning»

Ειδικό Bραβείο της Επιτροπής: «Una Sterminata Domenica» του Αλέν Παρόνι

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία: Μαργκαρίτα Ρόζα ντι Φρανσίσκο για το «El Paraiso»

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία: Ταργκέλ Μπολντ-Ερντέν για το «City of Wind»

Καλύτερο Σενάριο: «El Paraiso» του Ενρίκο Μαρία Αρτάλε

Καλύτερη ταινία Mικρού Mήκους: «A Short Trip» του Ερενίκ Μπεκιρί

Audience Award Armani Beauty: «Felicita» της Μικαέλα Ραματσότι

Βραβεία IMMERSIVE

Venice Immersive Special Grand Jury Prize: «Emperor» των Μάριον Μπέργκερ και Ιλα Κοέν

Venice Immersive Special Grand Jury Prize: «Flow» του Aντριαν Λόκμαν

Venice Immersive Best Experience: «Songs For a Passerby» της Σελίν Ντεμέν

Venice Classics Best Restored Film: «Ohhikoshi» του Σίντζι Σομάι

Venice Classics Best Documentary on Cinema: «Thank You Very Much» του Αλεξ Μπρέιβερμαν

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συγχαίρει τον Γιώργο Λάνθιμο

Με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε λίγο μετά τον θρίαμβο του Γιώργου Λάνθιμου στη Βενετία, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συγχαίρει θερμά τον διεθνή Έλληνα σκηνοθέτη «αλλά και τον από χρόνια στενό συνεργάτη του μοντέρ, Γιώργο Μαυροψαρίδη, για τη βράβευση της ταινίας «Poor Things» με τον Χρυσό Λέοντα του 80ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το σημαντικό αυτό βραβείο τιμά τον Γιώργο Λάνθιμο προσωπικά∙ πιστοποιεί παράλληλα τη διεθνή απήχηση του συνολικού έργου του.