Φον Τρίερ: Ο δανός σκηνοθέτης (ξανα)προκαλεί αντιδρώντας σε βοήθεια της χώρας του στην Ουκρανία

via Associated Press

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του δανικού κινηματογράφου, ο Φον Τρίερ έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από 14 ταινίες μεγάλου μήκους, συχνά ενοχλητικές και βίαιες. Γνωστός για το σκοτεινό του χιούμορ, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 2000 για το Dancer in the Dark. Ωστόσο, ανακηρύχθηκε «persona non grata» στις Κάννες αφού εξέφρασε τη συμπάθειά του στον Αδόλφο Χίτλερ σε συνέντευξη Τύπου το 2011 για την ταινία του «Melancholia»