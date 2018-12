HuffPost Weekend: Hindri Zahra, «Ρένα» του Κορτώ και Λένα Πλάτωνος

Το Vinyl is Back, πιστό στις αρχικές εξαγγελίες του, προχωρά στην κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου της σειράς “Vinyl is Back Live Sessions” με τη ζωντανή ηχογράφηση των Locomondo, που τόσο περιμένουν οι vinylmaniacs. Το συλλεκτικό βινύλιο “Vinyl is Back Live Sessions Vol. 2” (500 αριθμημένα κομμάτια) θα διατεθεί το τριήμερο στο Cine Κεραμεικός 7, 8, 9 Δεκεμβρίου 2018.



Τα βινύλια αυτής της συλλεκτικής σειράς είναι παραγωγής του ίδιου του Vinyl is Back και περιέχουν τη ζωντανή ηχογράφηση μιας συναυλίας που γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Η συναυλία είναι διάρκειας «ενός δίσκου» και οι παρεμβάσεις της τεχνολογίας στο αποτέλεσμα είναι ελάχιστες ώστε να αποτυπώνεται η αλήθεια του live (μόνο μίξη και mastering στα κανάλια που ηχογραφήθηκαν ζωντανά μπροστά στο κοινό).

Μετά τα Υπόγεια Ρεύματα, με τα οποία ξεκίνησε ο θεσμός “Vinyl is Back Live Sessions”, επιλέχθηκαν οι Locomondo, οι οποίοι ηχογράφησαν ζωντανά την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκδήλωσης του Vinyl is Back (τον Μάρτιο του 2018), με σκοπό τη δημιουργία ενός άλμπουμ βινυλίου για το “Vinyl is Back Live Sessions”.



Το συναυλιακά έμπειρο σχήμα που έκλεισε φέτος 15 χρόνια ζωής, επέλεξε γνωστά, πιο άγνωστα αλλά και ακυκλοφόρητα κομμάτια για αυτή τη συλλογή.

Πληροφορίες Συντελεστές Ηχοληψία Συναυλίας: Θανάσης Ταμπάκης

Ηχογράφηση Δίσκου: Πασχάλης Κολέντσης, Polyphoniki Studio

Μίξη: Δημήτρης Παπαδημητρίου, Sweetspot Production

Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος, Sweetspot Production

Artwork: Βασίλης Παπαδάτος

Οργάνωση & διεύθυνση παραγωγής: Νίκος Γιούσεφ Ημέρες και ώρες εκδήλωσης: Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου: 5 μ.μ. – 9 μ.μ.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου: 11 π.μ. – 9 μ.μ.

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου: 11 π.μ. – 9 μ.μ. Είσοδος δωρεάν όλες τις ημέρες

