HuffPost Weekend: Μάριος Φραγκούλης, Barcelona Gipsy balKan Orchestra και «Ανάμνηση Σμύρνης»

Ο Μάριος Φραγκούλης παίζει σε ρυθμούς Jazz και Swing με τον έρωτα και το χρόνο σε μία καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη ρυθμό και μελωδία.

Με τη Big Band ορχήστρα του έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 31 Αυγούστου με ένα πρόγραμμα διαχρονικών τραγουδιών κορυφαίων ερμηνευτών από τον Φρανκ Σινάτρα και την Έλα Φιτζέραλντ μέχρι τους Ντιν Μάρτιν και Νατ Κινγκ Κόουλ.

Είναι επί της ουσίας η πρώτη φορά, μετά την εμφάνιση του Σινάτρα στην Ελλάδα που παρουσιάζεται ζωντανά το «American Song Book». «Strangers in the Night», «Unforgettable», «Mona Lisa», «When I fall in love», «Autumn leaves», «Dream a little dream of me» αλλά και «I get a kick out of you», «My baby just cares for me», «Blue Skies», «So in love» (τραγούδι που ερμήνευσε ο Μάριος μαζί με τη Λάρα Φαμπιάν στην ταινία Delovely) είναι μόνο λίγα από τα τραγούδια που θα ερμηνεύσει ο Φραγκούλης.