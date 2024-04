«Human Requiem in Eleusis»: Πρεμιέρα για την ταινία της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Μετά την αβάν-πρεμιέρ στη μεγάλη αίθουσα της UNESCO στο Παρίσι (4 Απριλίου 2024), όπου το κοινό χειροκρότησε όρθιο τους συντελεστές, η ταινία της παράστασης « Human Requiem in Eleusis » της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην Ελευσίνα ( Σινέ Ελευσίς ) στις 27 Απριλίου και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την επομένη μέρα .

Η υπερβατική μουσική και χορογραφική δημιουργία «Human Requiem in Eleusis» έχει ως στόχο να αφυπνίσει το πνεύμα του τόπου.

Στο «Human Requiem in Eleusis», το αρχαίο ιερό της Ελευσίνας μεταμορφώνεται σε ανοιχτό δημόσιο χώρο συλλογικής κάθαρσης, όπου το κείμενο και το σώμα, ο χώρος και ο ήχος διαμορφώνουν ένα ενιαίο έργο τέχνης. Δεν πρόκειται για νεκρώσιμη ακολουθία αλλά για τελετή εορτασμού της ζωής: memento mori (θυμήσου τον θάνατο) που μετατρέπεται σε carpe diem (άδραξε τη μέρα).

Η παραγωγή «Human Requiem in Eleusis» αποτελεί ανασύνθεση της διαδραστικής μουσικής παράστασης «Human Requiem» («Ανθρώπινο ρέκβιεμ») που έχει περιοδεύσει σε φημισμένες αίθουσες ανά την υφήλιο -από τη Νέα Υόρκη στο Χονγκ Κονγκ, από το Βερολίνο και την Αθήνα στην Αδελαΐδα και από το Άμστερνταμ στη Γρανάδα. Ανάμεσά τους, και η Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στην οποία το «Human Requiem» είχε παρουσιαστεί ζωντανά στις 26 και 27 Απριλίου 2016 αποσπώντας τα ενθουσιώδη σχόλια του κοινού και των κριτικών. Την ίδια χρονιά, η παράσταση τιμήθηκε με το Classical: NEXT Innovation Award, ενώ χαρακτηρίστηκε «ένας ύμνος για την εποχή μας» από τους New York Times.