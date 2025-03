Ιστορία, Ναυτιλία και Ήπια Ισχύς: Οι Κοινές Διαδρομές Ελλάδας και Ινδίας

“Η Ινδία υπήρξε πάντα μια συμπεριληπτική (inclusive) κοινωνία. Όταν μιλάμε για τον ναυτιλιακό κόσμο, ιδιαίτερα για την περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού, είναι σαφές ότι η περιοχή διέπεται από έντονες πολυπλοκότητες. Η προσέγγιση της Ινδίας στην ασφάλεια αυτής την περιοχή, όπως καταδεικνύεται μέσα από την ναυτική πολιτική της Ινδίας SAGAR (Security and Growth for All in the Region), προάγει μια συμπεριληπτική και συλλογική νοοτροπία.”