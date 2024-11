Ινδία: Ένας στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας

via Associated Press

Σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές συμμαχίες διαμορφώνονται με ταχείς ρυθμούς, η σκέψη και το έργο της Κουμάρι Μάνσι, Επίκουρης Καθηγήτριας στο Amity University Haryana (AUH), ανοίγουν νέους ορίζοντες στη στρατηγική συνεργασία Ινδίας-Ελλάδας. Η Μάνσι, με την πολύπλευρη εμπειρία της ως συντονίστρια του Amity Centre for BRICS Studies και επιμελήτρια του BRICS Magazine στο AUH, διερευνά τις σύγχρονες προκλήσεις και δυνατότητες αυτής της συνεργασίας, που έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία. Από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το εμπόριο με τη δυναστεία των Maurya, η Ινδία και η Ελλάδα οικοδόμησαν πολιτισμικές και εμπορικές γέφυρες.

- Πώς θα μπορούσε μια συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας να ωφελήσει και τις δύο χώρες; Θα μπορούσε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως στρατηγικός εταίρος της Ινδίας;

Σχέσεις Ελλάδας-Ινδίας: Γεωπολιτική πέρα από τη Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να περιγράψετε τις σχέσεις Ελλάδας-Ινδίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες;

Ποια είναι η γνώμη σας για την τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή;

Κατά την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, στην Ινδία, υπογράφηκε εξαετές Μνημόνιο Συναντίληψης για το Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2022-2026). Επιπλέον, υπάρχει επίσης μνημόνιο μεταξύ του Ινδικού Διπλωματικού Ινστιτούτου (Sushma Swaraj Institute of Foreign Service) και της Ελληνικής Διπλωματικής Ακαδημίας. Οι δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης είναι καλές. Μπορούν να διερευνηθούν προοπτικές για κοινά ακαδημαϊκά προγράμματα.

Η Kumari Mansi (Κουμάρι Μάνσι) διδάσκει ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Amity University Haryana (AUH), Ινδία. Επίσης, είναι η συντονίστρια του Amity Centre for BRICS Studies και η επιμελήτρια του BRICS Magazine στο AUH. Παράλληλα, είναι η Επίτιμη Υποδιευθύντρια του Indo-Pacific Studies Centre (Αυστραλία), μιας δεξαμένης σκέψης η οποία εστιάζει στον Ινδο-Ειρηνικό, και Επίτιμη Ερευνητική Εταίρος στο College of Law, Arts and Social Sciences στο Indo-Pacific Research Centre, Murdoch University, Australia. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη γεωπολιτική και ασφάλεια στον Ινδο-Ειρηνικό και την ινδική εξωτερική πολιτική.