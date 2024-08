Jazzét Festival: Μια τριήμερη γιορτή στην Αθήνα αφιερωμένη στη τζαζ

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

Τραγούδια κλασικά όπως τα Cry me a river, Lover man και Angel eyes, συνδυάζονται με άλλα αγαπημένα που μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο. Τραγούδια όπως τα: Fly me to the moon, How insensitive, I’m a fool to want you, αλλά και γνωστά «standards» της Έλλης, όπως τα: Ain’t no sunshine, Moondance και Dance me to the end of love.