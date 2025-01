Κάρολος Ντίκενς: Η ζωή και το έργο του μέσα από σπάνια αντικείμενα και χειρόγραφα

Στα highlight της έκθεσης «The Dickens in Doughty Street: 100 Years of the Charles Dickens Museum», που εγκαινιάζεται στις 5 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τα τέλη Ιουνίου, είναι ένα αντίτυπο του Ντέιβιντ Κόπερφιλιντ, το οποίο διασώθηκε από την αποστολή του πλοίαρχου Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ στην Ανταρκτική το 1910.