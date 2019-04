«Light Years»: Η Αλίσια Βικάντερ πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ των The National

Η Αλίσια Βικάντερ πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού των The National, «Light Years». Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «I Am Easy to Find» που θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαίου και θα συνοδεύεται από μια 24λεπτη, ομώνυμη ταινία μικρού μήκους. Η Βικάντερ συμμετέχει στην ταινία και το βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Μάικ Μάιλς.

Η δημοφιλής Σουηδή ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα, η οποία παρουσιάζεται σε όλες τις ηλικίες: από την παιδική μέχρι την ώρα που η ίδια γίνεται μητέρα.

Πριν το «Light Years», το αμερικανικό συγκρότημα από το Οχάϊο κυκλοφόρησε το πρώτο σίνγκλ από το άλμπουμ, «You Had Your Soul with You» με φωνητικά από τη συνεργάτιδα του Ντέιβιντ Μπόουι, Γκέιλ Αν ΝτόρσεΪ. Επιπλέον το άλμπουμ περιέχει συνεργασίες του συγκροτήματος με τους Σάρον βαν Ίτεν, Μπρούκλιν Γιουθ Κόρους, Λίσα Χάνιγκαν, Μίνα Τίντλ και περισσότερους.

«Ναι, υπάρχουν πολλές γυναικείες φωνές στη νέα δισκογραφική δουλειά αλλά αυτό δεν προέκυψε επειδή είπαμε ”α, ας έχουμε περισσότερες γυναικείες φωνές”», είπε ο frontman Ματ Μπέρνινγκερ σε προηγούμενη ανακοίνωση του συγκροτήματος. «Σκεφτήκαμε περισσότερο ”ας έχουμε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων ταυτοτήτων”. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με άνδρες τραγουδιστές, όμως αυτό δεν θα το επέτρεπε ο εγωισμός μου».

Το πρότζεκτ «πήρε σάρκα και οστά» όταν ο Μιλς, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει εμβληματικά μουσικά βίντεο και ταινίες μεγάλου μήκους όπως τα «20th Century Women» και «Beginners», προσέγγισε τον Μπέρνιγκερ τον Σεπτέμβριο του 2017 για συνεργασία.

«Το αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι το 24ων λεπτών “I Am Easy to Find” από τον σκηνοθέτη Μάικ Μάιλς με πρωταγωνίστρια την Αλίσια Βικάντερ και το “I Am Easy to Find”, το άλμπουμ διάρκειας 68 λεπτών των The National. Το πρώτο δεν αποτελεί βίντεο του τελευταίου, το τελευταίο δεν αποτελεί βίντεο του πρώτου. Τα δύο πρότζεκτ όπως τα περιγράφει ο Μάιλς, είναι ”παιχνιδιάρικα, εχθρικά αδέρφια που αγαπούν το ένα να κλέβει το άλλο», έγραφε η πρώτη ανακοίνωση των καλλιτεχνών.

Το «I Am Easy to Find» θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαίου μέσω 4AD.