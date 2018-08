Με τον «Ψυχρό Πόλεμο» του Pawlikowski «ανοίγει» το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας-Νύχτες Πρεμιέρας

Πρόκειται για τον «Ψυχρό Πόλεμο» του Pawel Pawlikowski, ένα εκθαμβωτικό και αθεράπευτα ρομαντικό οδοιπορικό μέσα στο χρόνο που θα ανεβάσει μεγαλοπρεπώς την αυλαία των 24ων Νυχτών Πρεμιέρας σε πανελλήνια πρώτη προβολή, παρουσία του σπουδαίου Πολωνού σκηνοθέτη!

Πέντε χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας «Ida», και συνεχίζοντας μια εξαιρετική σκηνοθετική καριέρα η οποία περιλαμβάνει ταινίες όπως τα πολυβραβευμένα «Τελευταίο Καταφύγιο» (2000) και «Το Καλοκαίρι του Έρωτά μου» (2004), ο σημαντικότερος δημιουργός που μας σύστησε το σινεμά της Πολωνίας τα τελευταία είκοσι χρόνια παραδίδει με τον «Ψυχρό Πόλεμο» ένα πραγματικό κομψοτέχνημα, ένα φιλμικό απόγειο των αισθήσεων και ταυτόχρονα ένα αλησμόνητο ταξίδι στις περιπετειώδεις στάσεις ενός μεγάλου έρωτα ο οποίος διατρέχει ασυμβίβαστα και πυρετικά μερικές από τις πιο ταραχώδεις δεκαετίες της Ιστορίας του 20ού αιώνα.

Με αφορμή την έναρξη του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και την τιμητική παρουσία του σκηνοθέτη, οι Νύχτες Πρεμιέρας θα παρουσιάσουν ένα πλήρες αφιέρωμα στην φιλμογραφία του Pawlikowski, με την προβολή των εξής ταινιών:

Ida (2013)

The Woman in the Fifth | Η Γυναίκα του Πέμπτου (2011)

My Summer of Love | Το Καλοκαίρι του Έρωτά μου (2004)

Last Resort | Το Τελευταίο Καταφύγιο (2000)

The Stringer (1998)