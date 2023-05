Νέα έρευνα απαντά στο γιατί πλησιάζοντας στο θάνατο βλέπουμε «ένα έντονο φως»

Jose A. Bernat Bacete via Getty Images

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Science, εξέτασε την εγκεφαλική δραστηριότητα τεσσάρων ετοιμοθάνατων ασθενών. Ένα ποσοστό ανάμεσα στο 10% και το 20% των ανθρώπων που επιβιώνουν ενώ βρέθηκαν μόλις μια ανάσα από τον θάνατο, τείνουν να περιγράφουν την εμπειρία τους ως «ένα έντονο φως» ή να ισχυρίζονται ότι μεταξύ άλλων οπτικών ερεθισμάτων, συνάντησαν και νεκρούς αγαπημένους τους.