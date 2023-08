Νέες Ταινίες: Οπενχάιμερ και Vicky Cristina Barcelona με Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ

Οπενχάιμερ

Demeter: Η Αφύπνιση του Κακού

Τη νέα εκδοχή του κόμη Δράκουλα υπογράφει ο νορβηγός σκηνοθέτης Αντρέ Έβρενταλ (γνωστός από τις ταινίες τρόμου «Trollhunters», «The Autopsy of Jane Doe» & «Scary Stories to Tell in the Dark») υπόσχεται πως αυτή η εκδοχή δεν θα μοιάζει με καμία άλλη. Ωστόσο, η αποκρουστική του εμφάνιση, άμεση αναφορά στο αξεπέραστο «Nosferatu», δεν αποτελεί προϊόν ψηφιακών εφέ. Το επιβλητικό αποτέλεσμα οφείλεται στο εξαιρετικό προσθετικό μακιγιάζ, αλλά κυρίως στον ηθοποιό που κλήθηκε να ζωντανέψει τον Κόμη Δράκουλα στην πιο απόκοσμη και απειλητική εκδοχή του, τον Χαβιέ Μποτέ.