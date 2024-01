Νέες ταινίες: Τα Παιδιά του Χειμώνα, Ferrari με Άνταμ Ντράιβερ, Τι Συνέβη Μετά με Μεγκ Ράιαν

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Ferrari

Βασισμένη στο βιβλίο του Μπροκ Γέιτς «EnzoFerrari: The Man, The Car, The Races, The Machine » και σε σενάριο του Τρόι Κένεντι Μάρτιν, η νέα ταινία του Μάικλ Μαν εστιάζει στον Έντσο Φεράρι, μια από τις πιο γνωστές, αλλά περίπλοκες προσωπικότητες του 20ού αιώνα.