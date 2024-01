Οι ηθοποιοί Ζαζί Μπιτς και Τζακ Κουέιντ ανακοίνωσαν την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, τις υποψηφιότητες των 96ων Βραβείων Όσκαρ, που θα απονεμηθούν την Κυριακή 10 Μαρτίου, στο Dolby Theatre, με οικοδεσπότη, για τέταρτη φορά, τον Τζίμι Κίμελ.

Η ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε συνολικά 11 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Έμμα Στόουν και Μοντάζ για τον Γιώργο Μαυροψαρίδη.

Διαφήμιση

Στην κορυφή της κούρσας βρίσκεται το «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν με 13 υποψηφιότητες, ενώ «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε απέσπασαν 10 υποψηφιότητες.

Οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

American Fiction

Ανατομία μιας Πτώσης

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ο Μαέστρος

Οπενχάιμερ

Περασμένες Ζωές

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/UFNHnQBZsE — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

Σκηνοθεσία

Ζιστίν Τριέ

Μάρτιν Σκορσέζε

Κρίστοφερ Νόλαν

Γιώργος Λάνθιμος

Τζόναθαν Γκλέιζερ

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπράντλεϊ Κούπερ

Κόλμαν Ντομίνγκο

Πολ Τζιαμάτι

Κίλιαν Μέρφι

Τζέφρι Ράιτ

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Ανέτ Μπένινγκ

Λίλι Γκλάντστοουν

Σάντρα Ούλερ

Κάρεϊ Μάλιγκαν

Έμμα Στόουν

The nominations for Actress in a Leading Role go to... #Oscars pic.twitter.com/7C9zdqWUi1 — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

Διαφήμιση

Διασκευασμένο Σενάριο

American Fiction

Barbie

Οπενχάιμερ

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Πρωτότυπο Σενάριο

Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Ο Μαέστρος

May December

Περασμένες Ζωές

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Έμιλι Μπλαντ

Ντάνιελ Μπρουκς

Αμέρικα Φεράρα

Τζόντι Φόστερ

Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν

Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Ράιαν Γκόσλινγκ

Μαρκ Ράφαλο

Μουσική

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Οπενχάιμερ

Poor Things

Κοστούμια

Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ναπολέων

Οπενχάιμερ

Poor Things

Φωτογραφία

El Conde

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ο Μαέστρος

Οπενχάιμερ

Poor Things

Μοντάζ

Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Poor Things

Οπενχάιμερ

Καλύτερο Τραγούδι

“The Fire Inside”, “Flamin’ Hot”

“I’m Just Ken”, “Barbie”

“It Never Went Away”, “American Symphony”

“Wahzhazhe (A Song for My People), “Killers of the Flower Moon”

“What Was I Made For?”, “Barbie”

Διεθνής Ταινία

Io Capitano (Ιταλία)

Perfect Days (Ιαπωνία)

Η Κοινωνία του Χιονιού (Ισπανία)

The Teachers’ Lounge (Γερμανία)

Ζώνη Ενδιαφέροντος (Βρετανία)

Ήχος

The Creator

Ο Μαέστρος

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Οπενχάιμερ

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Σκηνικά

Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ναπολέων

Οπενχάιμερ

Poor Things

Animation

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Οπτικά Εφέ

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Ναπολέων

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniforme

Pachyderm

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action