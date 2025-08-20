Τα βίντεο που αναρτώνται σε ρυθμό «πολυβόλου» για πολλές ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από χρήστες που γράφουν στα σερβικά κατά κανόνα, με ατέλειωτες ουρές αυτοκινήτων που περιμένουν επί ώρες στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων (Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα), είναι τόσο εντυπωσιακά ώστε πάρα πολλοί να αναρωτιούνται εάν πρόκειται για αλήθινές εικόνες ή για αποτέλεσμα χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως αναφέρουν στα σχόλιά τους, η μακρά αναμονή αποτελεί σχεδόν καθημερινό φαινόμενο τον Αύγουστο – σε ώρες αιχμής φτάνει ακόμη και τις πέντε ώρες.

Advertisement

Advertisement

Η αιτία πίσω από την μυθική ταλαιπωρία στα σύνορα και μία σοβαρή υποψία

Ο λόγος που οδηγεί σε αυτή την κατάσταση τους επίδοξους τουρίστες με προορισμό την Ελλάδα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι ότι τα Σκόπια δεν ανήκουν στον χώρο Σένγκεν. Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές αρχές διεξάγουν σειρά ελέγχων για λόγους ασφάλειας, πουι είναι όμως ουσιαστικοί, καθώς υπάρχουν πολλαπλές ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μαφιόζοι από την Τουρκία και άλλες χώρες επιδιώκουν συχνότατα να περάσουν μέσα στη χώρα μας.

Πολλοί περνάνε μέσω Βουλγαρίας, ακριβώς επειδή εκμεταλλεύονται το καθεστώς Σένγκεν της ΕΕ, όμως άλλοι ίσως σκέφτονται ότι είναι καλή λύση να κρυφτούν μέσα στις μακριές ουρές – δηλαδή να ταξιδέψουν μέσω Σκοπίων – σε μία περίοδο όπου υπολογίζουν ότι οι Ελληνες τελωνειακοί θα είναι εξαντλημένοι…

Μάλιστα μέχρι πρόσφατα, ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων δεν επέτρεπε την είσοδο τουριστών, με εξαίρεση όσους διέθεταν νόμιμη άδεια διαμονής ή ταξίδευαν για λόγους διαμετακόμισης.

Οι ελληνικές αρχές προτείνουν στους τουρίστες τη διέλευση μέσω Βουλγαρίας, όπου η είσοδος στην Ελλάδα γίνεται ταχύτερα, καθώς η κίνηση είναι πιο περιορισμένη, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2025 η χώρα έγινε πλήρες μέλος του χώρου Σένγκεν και επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση.