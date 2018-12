Νέες ταινίες: «Το ξέρουν όλοι», «Vice» και «The Happytime Murders»

Διανομή: Seven Films

Ο Άσγκερ Χολμ, αστυνομικός, τηλεφωνητής στα επείγοντα περιστατικά, απαντάει το ένα μετά το άλλο τηλεφωνήματα ρουτίνας και κλήσεις σε βοήθεια σε μια βάρδια που μοιάζει τυπική. Μέχρι που η κλήση μιας γυναίκας που πιθανά έχει απαχθεί θα δώσει στη βραδιά μια αναπάντεχη τροπή αποκαλύπτοντας ένα έγκλημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που νόμιζε αρχικά. Μαζί θα φέρει στην επιφάνεια τα δικά του τραύματα.

Σκηνοθεσία: Γκούσταβ Μέλερ

Πρωταγωνιστούν οι: Γιάκομπ Σέντεργκρεν, Τζέσικα Ντίναντζ

