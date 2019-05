Ο κανόνας του 3,5%: Πώς μια μειοψηφία μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή

Τα κριτήρια ήταν τόσο αυστηρά που ακόμη και το κίνημα ανεξαρτησίας της Ινδίας δεν θεωρήθηκε μη βίαιη διαδήλωση στην ανάλυση των Chenoweth και Stephan. Και αυτό γιατί παρόλο που οι ίδιες οι διαμαρτυρίες ήταν καθοριστικές, θεωρήθηκαν ως αποφασιστικός παράγοντας αλλαγής και οι στρατιωτικοί πόροι της Βρετανίας.

Μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας, είχαν συλλέξει δεδομένα από 323 μη βίαιες και βίαιες εξεγέρσεις. Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στο βιβλίο τους με τίτλο «Γιατί έχει αποτέλεσμα η κοινωνική αντίσταση: η στρατηγική λογική της μη βίαιης σύγκρουσης» (Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict).

Συνολικά, οι μη βίαιες διαδηλώσεις έχουν διπλάσιες πιθανότητες να επιτύχουν από τις βίαιες: οδήγησαν σε πολιτική αλλαγή στο 53% των περιπτώσεων, συγκριτικά με το 26% (που πέτυχαν) οι βίαιες εξεγέρσεις.

Και σε αυτό το ποσοστό επιτυχίας, σημασία έχει ο αριθμός των υποστηρικτών της διαδήλωσης. Η Chenoweth υποστηρίζει ότι οι μη βίαιες διαδηλώσεις είναι πιο πιθανό να επιτύχουν γιατί μπορούν να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, από διάφορες ηλικιακές ομάδες, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές που παραλύουν την κανονική αστική ζωή και τη λειτουργία της κοινωνίας.

Συνολικά, οι μη βίαιες διαδηλώσεις προσέλκυσαν περίπου τέσσερις φορές περισσότερους συμμετέχοντες από τις βίαιες.