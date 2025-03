Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναζητά την κόρη του στο τρέιλερ του «One Battle After Another»

Μετά το teaser των 20 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another», που σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έχει επίσημο τρέιλερ.